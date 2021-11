Seraing-Anderlecht: les Mauves concèdent deux pénaltys après 15 minutes de jeu et doublé de Kouamé (2-2, direct)

Ce premier huitième de finale de la Coupe de Belgique oppose deux équipes qui vont mieux en championnat. Tous les deux vainqueurs le week-end dernier, Seraing et Anderlecht ont l’ambition de se qualifier pour les quarts de finale de la Croky Cup.

En début de rencontre, il n’y en a que pour les Sérésiens. Pourtant, tout avait mal débuté avec le remplacement sur blessure de Poaty par Nadrani. Mais ce dernier se montrait décisif quelques instants plus tard en forçant le premier penalty sérésien après une faute de Magallan. Un penalty que Maziz convertissait calmement en prenant Van Crombrugge à contrepied. Moins de dix minutes plus tard rebelotte: Refaelov fauche Maziz dans la surface et oblige l’arbitre de siffler un nouveau penalty, convertit, plus chanceusement pas Mikautadze cette fois.

Après le deuxième but sérésien, les Mauves commencent enfin à sortir de leur léthargie. Verschaeren est le premier à sonner la charge mais sa frappe est déviée par Dietsch. Finalement, Kouamé réduit la marque à la 39e minute, bien servi par Murillo de la droite... avant d’égaliser deux minutes plus tard sur une situation semblable sur un assist de Verschaeren.

LES COMPOS

Seraing: Dietsch, Mansoni, Faye, Del Fabro, Boulenger, Poaty, Cissé, Lahsaini, Jallow, Maziz, Mikautadze Anderlecht: Van Crombrugge, Murillo, Magallan, Hoedt, Gomez, Cullen, Kana, Verschaeren, Refaelov, Zirkzee, Kouamé

