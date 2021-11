Farid répond à votre question météo: "Les giboulées et la neige feront-elles leur retour fin de semaine en haute Ardenne?" (vidéo)

La question du jour à Farid est celle de Kévin d’Arlon (province de Luxembourg): "Salut Farid, penses-tu qu’on aura la chance de revoir à nouveau la neige sur notre région jeudi et vendredi?"

Salut Kévin, j’espère que tu vas bien. Alors on attend il est vrai deux journées assez douces avant le retour de courants polaires maritimes jeudi. Ces derniers donneront à nouveau des averses de neige > 400 m avec Arlon à la limite mais où un blanchiment est possible surtout avec le regel de la nuit suivante. Vendredi reste à surveiller avec un possible conflit neigeux en soirée et quelques cm au-dessus de 400 m avant un redoux qui pourrait épargner les régions au-dessus de 600 m et les sommets fagnards. Pour profiter de la neige ce week-end, il faudra vraiment aller sur le toit de la Belgique (Fraiture, Botrange…).

Il s’agira donc d’un front froid délimitant la douceur et une masse d’air un tantinet plus frisquette à l’arrière. Le matin, on retrouvera ce système frontal assez actif avec de bonnes pluies du centre au sud du pays et beaucoup de vent de sud-ouest qui basculera à l’ouest sur les Flandres (65-75 km/h). À la mer et sur l’extrême nord-ouest, il fera un peu plus sec deuxième partie de matinée avec même des éclaircies avant midi.

Durant l’après-midi, un vent d’ouest toujours assez fort (60 km/h) de secteur ouest mais davantage de périodes sèches voire quelques éclaircies sur les Flandres, le Hainaut et le long de la frontière française. Quelques ondées sur les Brabants jusque Namur et des averses plus fréquentes sur l’est du pays et le sud du pays (Ardenne). Les maxima seront stationnaires avec 8-9°C en plaine et 4°C sur les sommets! En fin d’après-midi et soirée, des averses descendront des Flandres vers le centre en lien avec une poche froide d’altitude et un pivotement du flux au nord nord-ouest.