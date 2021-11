PHOTOS | Mouscron: un nouveau parc à containers, dès ce mercredi matin

Le recyparc du zoning, sur les hauteurs de Mouscron, fait place, dès ce mercredi matin, à un autre plus grand et mieux pensé.

Le recyparc sur les hauteurs de Mouscron est désormais fermé.

Dès ce mercredi, 8h30, il vous faudra déposer vos déchets dans le nouveau recyparc dont l’entrée se situe en face de l’ancien. Les habitudes ne seront donc pas trop troublées.

L’accès au parc: une petite montée pour vos rebus à jeter dans des containers en contrebas. EdA

Le site a été inauguré officiellement, ce mardi à la tombée du jour, après un peu plus d’un an de chantier (il était lancé en octobre 2020).

De nombreuses entreprises locales ont été associées au projet (TRBA, Labis Ingelec, Tradeco, Sory, Walcarius, Acinox) et plus largement des régionales (Durot, Aude, Boburo et Prosys pour Tournai, Vandescure pour Ath, Herphelin pour Pecq, A + Energies pour Antoing et Philippe François pour Leuze).

Pas moins de 18 quais sont accessibles, soit 18 filières. Certains quais ont même deux containers. La frigolite n’ira plus dans les encombrants, elle aura son propre container, de même que le béton cellulaire, l’ytong, qui allait précédemment dans le non-incinérable.

18 quais pour 18 déchets différents. EdA

La bourgmestre est revenue sur la nécessité de supprimer la déchetterie en 2020 après 27 ans de jets de détritus multiples sur un tas… "Il a fallu de la détermination pour la fermer!", a-t-elle lancé tout en rappelant que Mouscron était le pire élève de Wallonie picarde en termes de tonnage par habitant.

L’inauguration. EdA

Le président d’Ipalle, Pierre Wacquier, est revenu sur l’une des "obsessions" de son intercommunale de gestion de l’environnement: le service à la population.

"Le site s’inscrit à la pointe de la modernité. Il y aura davantage de fluidité, les véhicules en déchargement n’entraveront pas la circulation des autres."

Une accessibilité 7 jours sur 7, durant 60 heures/semaine. "C’est loin d’être le cas partout en Wallonie!"

Le local des gardiens apportera aussi confort tant pour eux que pour l’accueil du public.