TF1 annonce un grand prime pour les 20 ans de Koh-Lanta

Koh-Lanta fête ses 20 ans cette année. Un anniversaire que TF1 compte fêter en grande pompe. Denis Brogniart, accompagné de 40 aventuriers emblématiques de l’émission, vous donne rendez-vous le 21 décembre pour une soirée spéciale.

Après plus de 27 saisons et près de 400 aventuriers, TF1 annonce un grand prime pour fêter les 20 ans de Koh-Lanta, l’une des émissions les plus emblématiques de la chaîne française. Cette soirée spéciale se déroulera le mardi 21 décembre.

Pour l’occasion, Denis Brogniart sera accompagné de 40 aventuriers emblématiques.

"Ils se sont tous prêtés au jeu des souvenirs et des confidences, pour vous raconter comme jamais, cette expérience unique qui a changé leur vie. Avec eux, et guidés par Denis Brogniart, vous découvrirez ou redécouvrirez tous les moments les plus forts qui ont construit la légende de cette aventure hors du commun", donne en avant-goût TFI.

Autre surprise au programme de cet événement spécial:certaines coulisses de la production seront révélées aux téléspectateurs. Denis Brogniart se livrera également sur son "aventure" de 20 ans.

Une saison spéciale marquant les 20 ans de l’émission est actuellement en cours de diffusion. Intitulée "Koh-Lanta : La Légende", celle-ci est proposée tous les mardis soir aux téléspectateurs. Un rendez-vous inhabituel qui n’a pas convaincu le public, au vu des audiences mitigées.