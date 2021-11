Stationnement à Tournai: gare au piège à l’avenue Bozière! (vidéo)

Dans certaines situations, pas facile, voire impossible, de savoir, qu’un côté seulement de l’avenue Bozière est en zone bleue… Un automobiliste l’a appris à ses dépens.

Un automobiliste qui s’était garé le long du parking "Choiseul" mais sur l’avenue Bozière a appris à ses dépens qu’il se trouvait ici en zone bleue. Coût de la douloureuse adressée par CityParking: deux fois 18€, c’est le tarif par matinée et par après-midi si l’on omet de mettre son disque dans ce type de zone.

Une double redevance que conteste notre automobiliste car si l’on suit le parcours qu’il a effectué, l’on se rend effectivement compte qu’à aucun moment, il ne pouvait savoir qu’il était ici stationné en zone bleue.

C’est une particularité de l’avenue Bozière: une partie de cette dernière, soit celle qui se trouve côté ville est une zone bleue alors que le long du trottoir d’en face, donc du côté de la plaine Bozière ou du boulevard, l’on se trouve en réalité en zone de stationnement gratuit. Des panneaux indiquant l’existence de la zone bleue se trouvent bien de part et d’autre de l’avenue, aux entrées principales. Mais pour l’automobiliste venant du carrefour de la chaussée de Bruxelles et empruntant le tourne-à-gauche de l’allée des Mûriers (à hauteur des feux tricolores) pour rejoindre l’avenue en question, il n’y a aucune signalisation lui indiquant que la partie droite de la voirie est en zone bleue. Ce type de panneau est placé aux entrées principales de l’avenue et environ au milieu de la rue, mais on n’en trouve pas en venant du tourne-à-gauche de l’allée des Mûriers et celui qui est situé dans la rue n’est pas visible de la sortie du parking «Choiseul» car généralement caché par des bus... Et même s’il l’était, il pourrait indiquer tout au plus le début de la zone. EdA

Si, comme ce fut le cas pour notre automobiliste, on rejoint le parking Choiseul dans l’espoir d’y trouver une place mais qu’il n’y en a pas (étant donné que l’on peut y parquer gratuitement durant 48 h) et que l’on se dirige alors vers la droite au sortir dudit parking pour se stationner le long de l’avenue Bozière, rien n’indique non plus l’existence de cette zone bleue.

Cette dernière n’est signalée qu’à plusieurs dizaines de mètres au-delà de la sortie du parking "Choiseul", au-dessus d’une zone d’arrêt pour les bus, des véhicules qui, en raison de leur hauteur, cache ce panneau à la vue des automobilistes sortant du parking et se dirigeant vers la droite (soit vers le carrefour de la chaussée de Bruxelles). Ici, le parking est gratuit durant 48 h... Autant dire que les places libres sont plutôt rares... EdA

Et même si un automobiliste, devait apercevoir ce panneau, il pourrait légitimement penser que la zone bleue ne débute en réalité qu’à hauteur dudit panneau…

Bref, il y a, après la sortie du parking, une "zone blanche" de quelques emplacements de stationnement qui ne semblent soumis à aucune règle particulière.

Une réalité dont ne semble pas tenir compte CityParking qui considère - à juste titre si l’on s’en réfère au plan de stationnement communal - que l’on se trouve bel et bien ici en zone bleue, donc soumise à redevance. Pour les agents de CityParking, il serait plus simple que la rue soit totalement en zone bleue ou gratuite, bien entendu. Mais ce type de décision appartient à la Ville.

Bref, si vous voulez éviter les mauvaises surprises, soyez vigilants si vous cherchez à stationner dans le coin...