Leers-Nord: les cours suspendus cette semaine à l’école des Trieux A

Panne de chauffage et une dizaine d’enseignants en quarantaine, la direction de l’établissement a été contrainte de fermer l’une de ses implantations.

L’établissement secondaire d’enseignement spécialisé, Les Trieux à Leers-Nord (entité d’Estaimpuis), joue de malchance depuis quelques jours. La semaine dernière, une panne de chauffage est survenue au sein de l’implantation des Trieux A, où une fuite de gaz assez importante a été détectée.

Ce lundi 29 novembre, il ne faisait que dix degrés dans les classes, ce qui ne permettait pas d’accueillir les élèves dans de bonnes conditions, signale la direction de l’établissement dans un courrier publié sur les réseaux sociaux.

"De plus, nous avons actuellement douze professeurs en quarantaine et la gestion des remplacements s’avère très difficile puisque nous ne pouvons plus mélanger les groupes classes. " Les écoles ont en effet reçu une circulaire qui interdit le rassemblement des élèves.

Le site des Trieux A a été contraint de fermer ses portes cette semaine, et ce jusqu’au vendredi 3 décembre. L’implantation des Trieux Bis reste, elle, bien ouverte.