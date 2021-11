Les choses humaines, Madres Paralelas, The Hand of God, etc.: les 5 sorties cinéma de ce mercredi 1er décembre

Deux femmes, deux bébés, une jolie guichetière et même Diego Maradona: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 1er décembre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

1 Les choses humaines

Drame d’Yvan Attal. Avec Ben Attal, Suzanne Jouannet et Charlotte Gainsbourg. Durée: 2 h 18.

Ce que ça raconte

Alexandre, jeune gars bien sous tous rapports, est accusé d’avoir violé Mila, la fille du compagnon de sa mère. Le procès est lancé, choisissez votre camp.

Ce qu’on en pense

Les films de procès, c’est bavard mais ça permet aussi de soulever des questions essentielles. Celle du consentement ici, abordée avec intelligence et sans lourdeur.

La critique complète

2 Madres Paralelas

Drame de Pedro Almodovar. Avec Penélope Cruz, Milena Smit et Rossy de Palma. Durée: 2 h 00.

Ce que ça raconte

Deux femmes accouchent le même jour dans une maternité madrilène se lient d’amitié. Une découverte troublante les liera encore plus qu’elles ne le pensaient.

Ce qu’on en pense

Le maestro espagnol signe un nouvel opus vibrant et coloré porté par sa muse Penélope Cruz, où vont se mêler secrets du présent et du passé.

La critique complète

3 The Hand of God

Drame de Paolo Sorrentino. Avec Toni Servillo, Filippo Scotti, Teresa Saponangelo… Durée: 2 h 10. Sortie le 1er décembre en salles et le 15 décembre sur Netflix.

Ce que ça raconte

Naples, années 80. Entre les cours, le foot, les filles et les vacances en famille, Fabietto se demande ce qu’il va faire de sa vie.

Ce qu’on en pense

Le réalisateur de La Grande Bellezza replonge dans ses souvenirs d’adolescence dans un film aussi grandiloquent qu’émouvant.

La critique complète

4 La pièce rapportée

Comédie d’Antonin Peretjatko. Avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko et Philippe Katerine. Durée: 1 h 26.

Ce que ça raconte

L’arrivée d’une guichetière du métro dans la famille Château-Têtard fait bouillir le noble sang de la reine mère, Adélaïde.

Ce qu’on en pense

Ce bazar à l’humour décalé démarre sur les chapeaux de roues mais il s’essouffle en cours de route. Petite déception, donc.

La critique complète

5 Ailleurs, partout

Documentaire d’Isabelle Ingold & Vivianne Perelmutter. Durée: 1 h 03.

Ce que ça raconte

Un jeune Iranien qui a fui son pays fait défiler des images du monde sur son ordinateur.

Ce qu’on en pense

Les deux réalisatrices belges de ce drôle de docu mélanges des images de vidéosurveillance impersonnelles à un propos souvent très intime. Trouble garanti. Mais on a pas tout compris.

La critique complète