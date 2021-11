Elizabeth II officiellement détrônée de la Barbade ce 30 novembre (vidéo)

La Barbade s’est officiellement proclamée république mardi, ne reconnaissant ainsi plus la reine Elizabeth II comme cheffe d’État. Sandra Mason (droite) est devenue la première présidente de la république de Barbade. AFP

La Barbade est devenue une république ce 30 novembre. La reine Elizabeth II n’est officiellement plus la cheffe d’État de ce micro-État situé en mer des Caraïbes.

Déjà indépendante du Royaume-Uni depuis 1966, la Barbade a célébré sa transition de la monarchie vers un régime républicain après quelque quatre siècles passés sous dominance britannique.

L’île connue pour ses plages paradisiaques, son rhum et pour être le lieu de naissance de la superstar mondiale Rihanna a désormais pour cheffe d’État une autre femme, Sandra Mason, jusque-là gouverneure générale du pays.

Sandra Mason a prêté serment à minuit lundi soir dans la capitale, Bridgetown, lors d’une cérémonie officielle marquée également par le remplacement de l’étendard de la reine par le drapeau présidentiel.

"Moi, Sandra Prunella Mason, jure d’être fidèle et de porter une véritable allégeance à la Barbade conformément à la loi, avec l’aide de Dieu", a déclaré la nouvelle présidente en prêtant serment.

Sandra Mason a prêté serment à minuit lundi soir AFP

«Lien spécial du Commonwealth»

Cette cérémonie, en présence du prince Charles, fils d’Elizabeth II, et de Rihanna, n’était toutefois pas ouverte au public mais le couvre-feu dû à la pandémie a été suspendu pour que les habitants puissent profiter des festivités, dont des projections et des feux d’artifice à travers l’île.

Le prince Charles faisant un discours lors de la cérémonie. Photo News

Sandra Mason (gauche) et la chanteuse Rihanna Photo News

La Barbade reste membre de l’organisation du Commonwealth, ainsi que l’a relevé le Premier ministre britannique Boris Johnson dans un communiqué lundi.

"Nous resterons des amis et alliés loyaux, en nous appuyant sur les affinités et connexions durables entre nos peuples et sur le lien spécial du Commonwealth", a écrit M. Johnson.

Lors de son accession au trône en 1952, Elizabeth II était la cheffe d’État de 32 pays. En près de 70 ans de règne de la souveraine anglaise, la couronne britannique s’est vue retirer sa dominance sur 17 d’entre eux.

Avant la Barbade, le dernier pays en date à avoir pris son indépendance de la couronne britannique était Maurice, en 1992.

Aujourd’hui, Elizabeth II règne toujours sur quinze États, dits "royaumes du Commonwealth", dont font notamment partie l’Australie et le Canada.