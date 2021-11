Covid: tout ce qu’il faut savoir ce mardi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce mardi 30 novembre.

La sélection de la rédaction Chiffres Covid ce mardi en Belgique: près de 4.000 patients hospitalisés dont plus de 750 en soins intensifs La moyenne des contaminations, hospitalisations et décès poursuit son inéxorable hausse. Le pic de la 4e vague de l’épidémie de coronavirus se fait toujours attendre. + LIRE ICI Covid: le virus se propage moins vite... mais pas dans toutes les provinces Le taux de reproduction national, qui représente le niveau de contagiosité du coronavirus à travers le pays, diminue de façon plus ou moins constante depuis début novembre. Mais malheureusement, ce n’est pas le cas dans toutes les provinces. + LIRE ICI Voici où se faire vacciner contre le Covid en Wallonie (carte interactive) Le paysage de la vaccination en Wallonie se voit transformer avec la 3e dose. Voici, après les précisions du 29 novembre, les 34 centres de vaccination wallons ouverts ou sur le point d’ouvrir, ainsi que les 22 antennes mobiles avec leur date de passage. En province du Luxembourg, une vaccimobile est organisée sur tout le territoire du 30 novembre au 22 décembre. + LA CARTE INTERACTIVE

1. Belgique

Christie Morreale inquiète de l’insouciance sur les marchés de Noël (vidéo)

Christie Morreale était l’invitée de la Matinale de Bel-RTL ce mardi. L’occasion pour la ministre de la Santé de revenir sur divers sujets comme la généralisation de la troisième dose, le testing des personnes vaccinées… mais aussi d’aborder la problématique des marchés de Noël. + LIRE ICI

Pour Van Laethem, il est possible de mieux protéger les écoles: «Il y a une mesure qui s’est montrée efficace dans d’autres pays»

Yves Van Laethem était l’invité de l’émission "Il Faut Qu’on Parle" ce mardi matin sur DH Radio. + LIRE ICI

Covid: la crise sanitaire a appauvri près de 4 Belges sur 10, selon un sondage

La crise sanitaire a été synonyme d’appauvrissement pour 37% répondants belges à l’enquête européenne annuelle réalisée par le prestataire de services financiers Intrum et publiée mardi. + LIRE ICI

2. Régions

Centres de vaccination en province de Luxembourg: voici les horaires

À Chastre, un arbre a été planté en hommage aux victimes du Covid

C’est dans le petit parc qui se trouve à côté de la maison communale que les élus et plusieurs membres des Amis de la chapelle de l’ermitage de Gentinnes se sont rassemblés ce dimanche.

+ LIRE ICI

Vaccination en Brabant wallon: six jours sur sept à Braine-l’Alleud et retour à Court-Saint-Étienne

Vers une accélération pour les troisièmes doses: on vaccine toute la semaine à Braine, et le PAMexpo de Court-Saint-Étienne reprendra du service le 8 décembre. + LIRE ICI

Covid: le taux de positivité n’avait plus été aussi haut depuis un an en Brabant wallon

Le virus circule toujours plus vite. Le taux d’incidence grimpe partout. Les tests sont, certes, plus nombreux. Mais le taux de positivité augmente aussi. Il n’avait plus été aussi haut depuis un an. + LIRE ICI

3. Monde

Covid: premiers cas positifs du variant Omicron identifiés en France et au Japon

Un cas positif au variant Omicron du coronavirus, qui se répand à travers le monde, a été identifié sur l’île française de La Réunion, a annoncé mardi un chercheur de l’Unité mixte de recherche processus infectieux en milieu insulaire tropical (PIMIT). + LIRE ICI

Patrick Bruel excédé par les non-vaccinés: «Ils commencent à nous saouler» (vidéo)

En concert à Bruxelles, Patrick Bruel, visiblement fatigué de l’épidémie de coronavirus, en a profité pour aborder la situation sanitaire actuelle et tacler les personnes non vaccinées. Suscitant la grogne de certains de ses fans sur les réseaux. + LIRE ICI

Covid: le vaccin recommandé uniquement pour les 5-11 ans à risque par les autorités sanitaires

Malgré le feu vert européen au vaccin contre le Covid-19 pour les 5-11 ans, la Haute autorité de santé (HAS) l’a uniquement recommandé mardi dans un premier temps à ceux présentant un risque de faire une forme grave de la maladie. + LIRE ICI

Variant Omicron: au besoin, un vaccin adapté pourrait être approuvé en 3 à 4 mois

Les vaccins approuvés par l’Agence européenne des médicaments (EMA) sont efficaces contre les variants, mais s’il devait s’avérer nécessaire de les adapter au nouveau variant Omicron, ces vaccins adaptés pourraient être approuvés en trois à quatre mois, a indiqué mardi la directrice de l’EMA. + LIRE ICI

4. Sport

La Pro League insiste sur le port du masque dans les stades

La Pro League, l’instance du football professionnel belge, a rappelé aux supporters de porter à tout moment le masque dans les stades. La Pro League discute aussi avec les clubs pour faire mieux respecter cette mesure. + LIRE ICI

La Chine reconnaît que le variant Omicron complique l’organisation des JO d’hiver

La Chine a reconnu mardi que le nouveau variant Omicron serait synonyme de difficultés supplémentaires pour l’organisation des Jeux olympiques d’hiver de Pékin (4-20 février) mais a réaffirmé sa confiance dans la réussite de l’événement. +LIRE ICI