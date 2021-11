Bonne nouvelle pour Eden Hazard: "Il sera dans le groupe contre Bilbao ce mercredi"

Eden Hazard a fait son retour à l’entraînement du Real ce mardi.

Eden Hazard est de retour! Absent depuis près de dix jours à cause d’une gastro-entérite, il était apparu à l’entraînement collectif ce mardi. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Ancelotti a annoncé que Hazard devrait faire partie du groupe qui affronte l’Athletic Bilbao ce mercredi en Liga.

"Eden Hazard va bien, il a travaillé avec l’équipe", a commencé le coach italien. "Il s’est bien senti durant la séance et a retrouvé une bonne condition. Demain, il sera avec l’équipe."

En début de semaine, Cope avait annoncé que le joueur souffrait du mollet. Une information totalement démentie par le Mister. "Il n’a eu aucune gêne musculaire. Il a souffert d’une gastro-entérite. Pendant cette période, il n’a pas été en très bonne forme. Rodrygo a également connu le même problème. Mais ce n’est rien de plus qu’une maladie." Une bonne nouvelle donc.

Plutôt épargné par les blessures depuis le début de la saison, le Brainois a vu Vinicius Jr lui passer devant dans la hiérarchie aux yeux d’Ancelotti. Et le Brésilien le rend bien à l’Italien. Face à Séville, il a encore été le héros madrilène avec un but et une mine en pleine lucarne pour offrir la victoire à son équipe en fin de match.

Lors de cette rencontre, Hazard était resté à la maison. Cette maladie a commencé après la trêve internationale. De retour après un match moyen contre l’Estonie, le capitaine de Martinez avait repris l’entraînement directement à Madrid sans jouer contre le Pays de Galles. Preuve que son envie de revenir à son meilleur niveau avec les Merengue était intacte. Mais sa gastro-entérite a encore retardé sa progression.

Ce lundi, Hazard avait déjà fait un retour avec le groupe en fin de séance. Ce contretemps l’a déjà fait manquer trois rencontres (deux en Liga et une en C1). Sa dernière participation remonte au 6 novembre. Face à Vallecano, il avait joué sept petites minutes en fin de match.