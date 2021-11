Trucs et astuces WhatsApp: vos 3 questions les plus fréquentes

Le tout-puissant Facebook est propriétaire de deux messageries instantanées, Facebook Messenger et WhatsApp. Jirapong – stock.adobe.com

WhatsApp, l’application de messagerie instantanée la plus populaire, offre des possibilités qui restent méconnues et qui génèrent des questions qui reviennent encore et encore.

Propriété de Facebook, l’application mobile WhatsApp règne sans partage sur le monde des messageries instantanées. En ligne de mire: deux milliards d’utilisateurs actifs sur smartphone et sur le web.

Même si l’appli (iPhone, Android) accueille régulièrement de nouvelles fonctions, comme l’envoi de photos et de vidéos éphémères, certaines questions reviennent inlassablement. Exemple: est-il possible de quitter une discussion de groupe sans se faire remarquer?

En marge de ces 10 astuces pour devenir un pro de WhatsApp, retrouvez ci-dessous les réponses aux 3 questions les plus fréquentes.

1. Comment quitter discrètement un groupe de discussion WhatsApp?

C’est impossible, peu importe ce qu’affirment certains articles en ligne. Dès que vous quittez un groupe de discussion qui rassemble jusqu’à 256 personnes, un message visible de tous s’affiche instantanément: "xxx est partie(e)".

Pour limiter la nuisance d’un groupe que vous n’osez pas quitter de peur de froisser des susceptibilités, il est possible de neutraliser temporairement ou à jamais les notifications générées par la discussion commune.

Sur Android

– Ouvrir l’application WhatsApp

– Appuyer pour entrer dans la discussion de groupe

– Appuyer sur les trois points verticaux en haut à droite

– Appuyer sur Notifications en mode silencieux

– Appuyer sur 8 heures, 1 semaine ou Toujours

Sur iPhone

– Ouvrir l’application WhatsApp

– Appuyer sur l’onglet Discussions en bas

– Appuyer longuement sur la discussion de groupe

– Dans le menu qui apparaît, appuyer sur Mode silencieux

– Appuyer sur 8 heures, 1 semaine ou Toujours

2. Comment empêcher les inconnus de m’embêter sur WhatsApp?

La marge de manœuvre est limitée, d’autant plus qu’un numéro de téléphone qui ne fait pas partie de vos contacts a le droit par défaut de vous ajouter à une conversation de groupe. La seule information dont ce contact inconnu a besoin, c’est votre numéro de téléphone, peu importe comment il l’a récupéré.

Heureusement, il est possible de faire barrage à cette manœuvre.

Sur Android:

– Ouvrir l’application WhatsApp

– Appuyer sur les trois points verticaux en haut à droite

– Appuyer sur Paramètres

– Appuyer sur Compte

– Appuyer sur Confidentialité

– Appuyer sur Groupes

– Sous Qui peut m’ajouter à des groupes, appuyer sur Mes contacts ou Mes contacts sauf… au détriment de Tout le monde.

Sur iPhone:

– Ouvrir l’application WhatsApp

– Appuyer sur Réglages en bas à droite

– Appuyer sur Confidentialité

– Appuyer sur Groupes

– Sous Qui peut m’ajouter à des groupes, appuyer sur Mes contacts ou Mes contacts sauf… au détriment de Tout le monde

3. Pourquoi est-ce que je ne vois plus l’heure de connexion d’un contact WhatsApp?

Généralement, l’heure de la dernière connexion d’un contact WhatsApp est clairement affichée, tout comme sa photo de profil. "vu aujourd’hui à 11:32", indique par exemple l’application.

Si vous pouvez décider à titre personnel de masquer cette information via les paramètres, WhatsApp ne vous autorisera plus à la consulter chez vos contacts. C’est l’une des réponses possibles à la question: vous avez défini les paramètres de confidentialité de votre "vu à" sur Personne.

Voici les autres réponses possibles:

– Votre contact a défini ses paramètres de confidentialité sur Personne

– Votre contact a défini ses paramètres de confidentialité sur Mes contacts, et il n’a pas enregistré votre numéro dans son téléphone

– Le contact vous a bloqué(e).

– Votre contact n’a pas défini de photo de profil.