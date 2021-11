Un site touristique en projet à Élouges sur l’ancienne implantation du Four à chaux

Un marché de travaux sera attribué en 2022 dans le cadre du budget communal et devrait être exécuté en 2023.

Les explications du budget communal 2022 se poursuivent à Dour. Après le projet du nouveau parc communal au cœur du quartier Plantis, c’est au tour d’un projet de site touristique à Elouges d’être expliqué par Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. Un subside wallon viendra compléter le budget communal afin de permettre sa mise en place sur l’ancienne implantation du Four à chaux waroquier. La commune avait lancé une enquête de notoriété et de satisfaction en 2018 afin d’identifier les forces et faiblesses du site. Il avait finalement été acquis par cette dernière en 2021. Un marché de travaux sera finalement attribué dans le cadre du budget 2022.

L’ancienne implantation du Four à Chaux d’Elouges va donc vivre une nouvelle vie et sera désormais un site touristique. " Le budget 2021 nous avait permis de devenir propriétaire du site et de renforcer la présence du club de plongée", indique Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. " Le budget 2022 permettra, quant à lui, d’attribuer un marché de travaux pour une exécution en 2023. Un subside wallon important viendra suppléer le budget communal."

De nombreux aménagements seront mis en place grâce à ce subside wallon. " Le budget 2022 permettra la création d’un circuit de promenade pédestre, en matériaux drainants, d’une longueur de 1 200 mètres adapté aux PMR", poursuit Carlo Di Antonio. " Trois terrasses panoramiques sécurisées prendront également place sur le site, juste au-dessus du plan d’eau. Un parking en matériaux drainants et arborés viendra compléter ces aménagements. Leur exécution aura lieu en 2023."

Le développement de ce nouveau site touristique ne s’arrêtera pas là. D’autres étapes seront en effet prévues en 2024 et 2025. Les budgets wallons nécessaires à la poursuite du projet ont d’ailleurs déjà été affectés.

Il ne reste désormais plus qu’à attendre la prochaine annonce du bourgmestre, Carlo Di Antonio, afin d’en savoir plus sur les projets communaux prévus dans le cadre du budget 2022.