10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mardi

Des Covid Safe Tickets imprimés sur du PVC; des astuces pour garder votre maison en bon état; un Ballon d’Or historique pour Messi, mais aussi polémique...: voici notre sélection d‘articles à ne pas manquer ce mardi 30 novembre.

1. Que faire pour que ma maison dure longtemps?

Au fil des ans, votre lieu de résidence prend des rides. Humidité, manque de soins et usure sont les causes principales. Cela nuit à votre confort et à la valeur du bien.

2. Des Covid Safe Tickets sur des cartes en PVC

Terry Wilkin vient de lancer son business. Il propose à ses clients d’imprimer leur Covid Safe Ticket sur une carte en PVC.

3. Messi: un 7e Ballon d’Or historique mais polémique

Lionel Messi a reçu son septième ballon d’or ce lundi soir à Paris. Il devance Robert Lewandowski d’une courte tête.

4. Le point sur la situation sanitaire post-inondations à Verviers

Craintes pour la santé de sinistrés, déshumidificateurs, chauffage: questions et réponses.

5. Les Hivernales de la danse à Liège: bientôt 10 ans

Initialement prévu en mars, le gala des "Hivernales de la danse" aura finalement lieu ce week-end.

6. David Goffin se confie: “David Ferrer m’a donné quelques conseils”

Après avoir soigné son genou meurtri, David Goffin a cassé sa routine et repris le chemin des entraînements du côté de Valence.

7. Un livre-photo en immersion avec les soignants

Originaire de Barvaux, la photographe Céline Chariot s’est immergée parmi les équipes du CHR de la Citadelle à Liège et publie un livre qui témoigne de la vie des soignants en temps de Covid.

8. Un exploit transformé en un don de 12.000€

Plus de 12 000 euros, la somme récoltée par Lilian Mathieu autour de son projet inédit d’ascension du Mont-Blanc. L’exploit se poursuit…

9. saint Nicolas arrive en hélico

À pied, en calèche, en planeur, en hélicoptère. Saint Nicolas rejoint son comité chaque année pour le bonheur des petits… et grands, depuis 65 ans

10. La majorité politique accueillie... sous les sifflets

Lundi soir, à l’entrée du centre culturel, les syndicats et ouvriers du service technique ont fait savoir leur mécontentement au collège communal.

