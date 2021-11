Excel Mouscron: Les joueurs sont en "congé" jusqu’à jeudi

Le groupe hurlu a rencontré deux représentants du syndicat des footballeurs. Malgré l’inquiétude, l’envie de bien préparer le déplacement à Westerlo reste présente.

En récupération ce lundi, les joueurs de l’Excel Mouscron étaient attendus au Canonnier ce mardi matin à 9 h 30 pour une réunion avec les représentants de United Athletes, le syndicat des joueurs professionnels. Ils ont pu poser leurs questions quant aux suites à donner en cas de non-paiement voire pire, de faillite. Ils ont ensuite rejoint pour la plupart leur voiture. Juste certains sont restés aux soins.

Effectivement, si le mot grève n’a plus été prononcé, le groupe est en "congé" jusqu’à jeudi après-midi. Il s’entraînera ensuite jeudi, vendredi et samedi afin de préparer au mieux le déplacement à Westerlo (dimanche, 16 h). Du moins si les salaires d’octobre sont payés d’ici là. "On m’a assuré lundi que le versement de M. Lopez avait été effectué. On devrait donc être payé dans les prochains jours", détaille Christophe Lepoint avec sa casquette de porte-parole de l’effectif, tout en rappelant que le noyau attend du concret.

Quoi qu’il en soit, la situation est loin d’être idéale à quelques jours d’un match important pour confirmer le regain de forme hurlu. Et encore moins à quelques semaines du mercato…