« Frasnes les Flocons » est bien maintenu à Frasnes-lez-Anvaing

«Frasnes les Flocons» est maintenu, avec des règles sanitaires strictes. - Com.

La Commune de Frasnes-lez-Anvaing maintient son événement "Frasnes les Flocons", du 15 au 19 décembre.

Diverses communes prennent la décision d’annuler des activités prévues dans le cadre des fêtes de fin d’année, allant même jusqu’à annuler des événements qui ont lieu à l’extérieur.

La Commune de Frasnes-lez-Anvaing maintient bien, à l’heure actuelle, son opération "Frasnes les Flocons".

"Suite au dernier Codeco du 26 novembre, les marchés de Noël ainsi que les villages d’hiver sont bien autorisés" rappelle la Commune dans un communiqué. "Frasnes les flocons aura donc bien lieu et tout est mis en œuvre pour que les visiteurs puissent y passer un agréable moment."

"Nous nous adaptons cependant aux nouvelles conditions imposées et des règles plus strictes seront donc d’application: le Covid Safe Ticket (CST) ainsi que le port du masque seront obligatoires pour pouvoir entrer dans le village de Noël de Frasnes les flocons."

Une patinoire sera accessible pour les petits et grands du 15 au 17 décembre de 15h à 22h30, et les 8 et 19 décembre de 11h à 22h30. "Un carrousel sera également accessible aux mêmes horaires.Pendant ce temps là, un coin détente vous attendra avec, évidemment, des produits typiques de Noël."

Un marché de Noël sera organisé les samedi 18 et dimanche 19 décembre de 11h à 22h30 autour de l’église de Frasnes-lez-Buissenal.

Voici le programme.

* Mercredi 15 décembre, 15h: ouverture du village; 18h30, inauguration officielle; 22h30, fermeture.

* Jeudi 16 décembre à 15h, ouverture du village; 18h30, soirée "Before Christmas"; 22h30, fermeture.

* Vendredi 17 décembre à 15h, ouverture du village; 18h30, "Cosy Christmas"; 22h30, fermeture.

Samedi 18 décembre à 11h, ouverture du marché de Noël; 14h, arrivée du père Noël; 15h, spectacle pour enfants (aux Arcades); 18h30, concert de Noël par la chorale Promusica (dans l’église); 22h30, fermeture.

* Dimanche 19 décembre à 11h: ouverture du marché de Noël; 11h, exposition du cercle des artistes des Collines (dans l’église); 16h, parade des féées et lutins de Noël "Lunatique Danse); 18h, show final sons et lumières, "tourbillon féérique" d’étoiles et de flocons; 22h30, fermeture.

www.frasneslesflocons.be