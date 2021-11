Eupen sans Cools mais avec Kayembe et Prevljak pour recevoir Zulte-Waregem en Coupe de Belgique

Eupen reçoit Zulte-Waregem ce mercredi (18h) en Croky Cup. Voici les dernières infos du côté des Pandas.

Arbitre: M. Lardot.

EUPEN: Himmelmann, Beck, Amat, Agbadou, Gnaka, Lambert, Peeters, N’Dri, S. Keita, Nuhu, Ngoy.

Nurudeen, Roufosse, Prevljak, Déom, Embalo, Rocha, Heris, Kayembe.

Absents: Magnée (pas prêt), Cools, Sowah, Koné, Poulain, Akono, Magee (pas repris).

Si Eupen est dans le dur depuis plusieurs rencontres, avec un bilan comptable de 2 points sur 18 en Jupiler League, son attaquant Jérôme Déom, arrivé cet été en provenance de Maastricht, ne va guère mieux que son club actuellement. Ne bénéficiant que de 8 petites minutes de jeu lors des 3 dernières rencontres de championnat, le Luxembourgeois a pourtant bien failli être le héros des Pandas, samedi soir, lors du duel qui opposait les Germanophones à Courtrai (2-2), mais sa tentative, à la dernière seconde, a été sauvée sur la ligne par un défenseur flandrien.

"Je pense que je fais le bon geste, en plaçant le ballon hors de portée du gardien" relatait l’ancien joueur du Standard. "Malheureusement, c’était sans compter sur le retour d’un joueur adverse. C’est râlant car, dans ma situation, et avec le peu de temps de jeu qui s’offre à moi actuellement, ce sont des petits détails qui peuvent faire la différence et, pourquoi pas, contrarier les plans du coach".

Et le médian offensif d’analyser la situation d’Eupen: " Contre Courtrai, je pense que ce sont 2 points de perdus plutôt qu’un de gagné, car nous avons mené par deux fois et nous avons eu les meilleures occasions. Nous sommes conscients que nous sommes dans une période délicate actuellement, mais on doit déjà se remobiliser lors de la venue de Zulte-Waregem ce mercredi pour le compte des huitièmes de finale de la Croky Cup. On m’a dit que les Flandriens étaient un peu la bête noire d’Eupen ces dernières années, ce sera à nous de tout donner pour stopper cette série négative."

Jérôme Déom y va aussi de son petit appel du pied. "Personnellement, j’espère profiter d’une éventuelle rotation de l’effectif pour glaner du temps de jeu et enfin prouver à l’entraîneur que je peux être plus qu’un simple remplaçant.…"

«3 ou 4 changements»

Qu’en dit Stefan Krämer, l’entraîneur eupenois? Pour le savoir, pas de conférence de presse "au vu du calendrier serré", mais un communiqué de presse tombé ce mardi matin. "Edo Kayembe s’est blessé à la cheville lors du match contre Coutrai. Le diagnostic exact n’est pas encore connu" y détaille le T1 allemand, qui a néanmoins repris le médian, tout comme l’incertain Prevljak. "Smail n’est pas encore tout à fait remis de sa grippe intestinale. On verra s’il peut jouer ou pas." Pour le reste et notamment concernant le poste de gardien de but, Krämer n’en dit pas plus. Himmelmann retrouvera-t-il sa place entre les perches? Ou Nurudeen, pas toujours heureux face à Courtrai, sera-t-il maintenu?

"Je peux seulement répéter que nous sommes heureux d’avoir deux aussi bons gardiens. Il est vrai que le développement d’un jeune gardien implique qu’il fasse parfois des erreurs. Nous devons nous en accommoder et l’accepter."

Reste qu’on peut toutefois s’attendre à l’un ou l’autre changement ce mercredi face à Zulte. Pour mettre au repos certains titulaires usés, et pour donner du temps de jeu à d’autres éléments qui le méritent. Renseignements pris, c’est pour cela qu’un Jens Cools n’est pas convoqué.

Qui a le plus envie de gagner?»

"Nous ne ferons pas de rotation spectaculaire, mais il y aura tout de même quelques changements. Même si nous ne donnons pas de détails à l’avance, je peux déjà dire que nous allons effectuer des changements à 3 ou 4 postes."

Tout ça, pour affronter une équipe de Zulte qui ne réussit pas aux Pandas. " La Coupe? C’est important car ce sont des matches décisifs. Tu ne peux pas te cacher et tu ne peux pas réparer les erreurs commises dans ce match lors d’une prochaine rencontre. La coupe est donc très excitante. Après le 1-1 ici au Kehrweg contre Zulte Waregem, je m’attends à ce que ce soit à nouveau un match extrêmement disputé. La météo et donc les terrains ne s’améliorent pas, ce qui signifie que beaucoup de choses se déplaceront vers le combat. C’est là que tout se joue: Qui a le plus envie de gagner? Qui a le plus d’énergie?" Deux questions auxquelles Krämer espère pouvoir répondre "Eupen", ce mercredi soir, après le huitième de finale de Coupe de Belgique.