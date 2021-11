Patrick Bruel excédé par les non-vaccinés: "Ils commencent à nous saouler" (vidéo)

En concert à Bruxelles, Patrick Bruel, visiblement fatigué de l’épidémie de coronavirus, en a profité pour aborder la situation sanitaire actuelle et tacler les personnes non vaccinées. Suscitant la grogne de certains de ses fans sur les réseaux.

Comme tous les artistes, Patrick Bruel a été particulièrement affecté par la crise du coronavirus avec plusieurs dates de concert annulées et reportées. De retour sur scène pour le plus grand bonheur de ses fans, le chanteur qui était de passage à Bruxelles la semaine dernière a tenu à exprimer sa fatigue face à la situation épidémique et à adresser un message aux antivax…

Jeudi dernier lors d’un concert au Cirque royal de Bruxelles, Patrick Bruel a d’abord rappelé, entre deux chansons, l’importance des gestes barrières pour lutter contre le virus: "Merci de jouer le jeu des gestes barrières, merci de faire attention. Merci, parce que c’est grâce à ça qu’on est là aujourd’hui. Merci! On n’a plus envie que ça s’arrête, on a envie que ça continue. On a envie que cet effort extraordinaire qui a été demandé à tous serve à quelque chose et que ça continue."

Avant de se laisser aller à un commentaire acerbe: "Donc à l’occasion, allez dire à vos copains qui n’ont pas envie de se vacciner qu’ils commencent à nous saouler". Un message qui a été applaudi vivement par le public présent dans la salle.

Patrick Bruel en concert à Bruxelles: «Dites à vos potes non-vaccinés qu’ils commencent à nous saouler» #Variant pic.twitter.com/mPBEZJ4MP4 — Sophie Adresan 🌺 (@AdresanSophie) November 26, 2021

Sur les réseaux sociaux par contre, certains fans n’ont pu s’empêcher d’exprimer leur colère face à cette prise de position du chanteur. Ainsi, sous une publication Instagram de Patrick Bruel, on pouvait lire divers commentaires réprobateurs, voire appelant au boycott. "Vous rendez-vous compte à quel point vous avez divisé vos propres fans qui se disputent maintenant?", "Décevant ces personnalités qui croivent avoir la science infuse. J’étais fan, j’étais dans la Bruelmania… Je ne comprends pas cette haine. On a le droit d’avoir peur du vaccin. On est pas pour autant des antivax!!! Quel raccourci!!!", "Je ne sais même plus quoi penser de lui????? Tellement déçu…..", "Faut boycotter ce type!", "Venez on le signal tous ce diviseur"…

D’autres, sur Twitter, n’ont pas hésité à pointer une certaine incohérence chez le chanteur:

Il y'a un an , déc 2020 #Bruel tenait un tout autre discours "Il ne voulait pas être un cobaye"

Aujourd'hui il incite les gens à se faire vacciner et en plus on le saoule !

Mais qui tu es Bruel pour te permettre cela !?

Merde va te faire voir . pic.twitter.com/M3QairKNKF — R. Margot ? 🇫🇷 - Z (@Reine_Margot2) November 26, 2021