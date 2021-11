Christie Morreale inquiète de l’insouciance sur les marchés de Noël (vidéo)

Christie Morreale était l’invitée de la Matinale de Bel-RTL ce mardi. L’occasion pour la ministre de la Santé de revenir sur divers sujets comme la généralisation de la troisième dose, le testing des personnes vaccinées… mais aussi d’aborder la problématique des marchés de Noël.

Interrogée par Fabrice Grosfilley sur les images polémiques du marché de Noël de Charleroi, la ministre de la Santé Christie Morreale a botté en touche mais a toutefois tenu à préciser que ce n’était pas le seul lieu concerné par les débordements. "Hier, je suis passée près du marché de Noël de Namur, j’ai l’impression que c’est un peu pareil partout. Là où il y a des marchés de Noël, on a tendance à se laisser emporter par l’insouciance."

Elle en a aussi profité pour rappeler l’importance des gestes barrières sur ce type d’événements: "C’est des moments où il faut vraiment être attentifs. (...) Bien sûr on doit vivre et continuer à vivre mais Il y a des gestes de prudence qui vont permettre qu’on n’arrive pas à des situations plus problématiques."

Quant à un éventuel laxisme face à la possession du CST ou aux règles actuellement en vigueur, la ministre s’en est défendu tout en proposant que des messages de prévention soient ajoutés. "On a demandé plusieurs fois à la ministre de l’intérieur d’intervenir pour des contrôles de CST, il n’y a aucune raison de fixer une règle si elle n’est pas respectée ou contrôlée. On n’est pas dans un état policier mais il faut que la règle soit respectée. Et donc il faut quand même des contrôles sporadiques. Sur le marché de Noël je pense que les règles sont faites en matière de filtration à l’entrée… et des messages de prévention seraient les bienvenus."