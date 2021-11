Semaine coquine dans Le Meilleur Pâtissier: "Pas un problème pour moi" confie Alexandre (photos)

Cette semaine, les candidats du "Meilleur Pâtissier" ont pu explorer tout l’univers de l’érotisme à travers la pâtisserie. L’occasion pour le candidat belge de se confier sur son rapport à l’amour.

Premières fois en tout genre, bananes en trompe l’œil et fusées verticales… Les allusions au septième ciel n’ont pas manqué lors de ce huitième épisode du "Meilleur Pâtissier". Au menu de ce nouvel épisode, trois épreuves sulfureuses, dont la première centrée sur la banane. Les pâtissiers ont dû retravailler ce fruit et présenter une création sensuelle à la verticale. Si Paul-Henri et Aya ont su titiller les papilles du jury, Marion et Maud se sont elles pris un râteau.

Pour l’épreuve technique de Mercotte, les pâtissiers amateurs ont dû reproduire un couple entrelacé composé de pâte feuilletée, vanille, fraise et gingembre par équipes de deux. Alexandre, le candidat belge, s’est associé avec Paul-Henri pour réaliser une création digne des plus beaux films d’amour. Les deux tourtereaux ont été félicités par Mercotte qui les a placés en deuxième position de son épreuve coquine. Le duo Mohamed-Jérôme a offert le plus beau des câlins, tandis que Marion et Maud ont à nouveau déçu le jury.

Le thème de la troisième épreuve, "une première fois", a permis aux candidats de laisser libre cours à leur imagination et à leurs sens. Premier rencard, premier baiser, premier amour… le champ des possibles était vaste! Le chef invité, Maxence Barbot, voulait absolument être séduit. "Je veux qu’au premier coup d’œil, je comprenne votre souvenir coquin", a insisté le chef.

À l’issue de la semaine, c’est Paul-Henri, l’acolyte d’Alexandre, qui a décroché le tablier bleu. Marion a par contre dû quitter le concours.

Les internautes «gênés»

Du côté des internautes, on n’a pas particulièrement apprécié les blagues graveleuses qui ont rythmé tout l’épisode. Certains l’ont carrément qualifié de "gênant"… Peut-être n’apprécient-ils pas l’humour subtil de la production de M6. "Les allusions au cul, c’est sympa de temps en temps… faire un prime entièrement consacré à ça… c’est vraiment too much!" ou encore "Un seul mot pour décrire la soirée: GÊNANT", peut-on lire sur Twitter.

Les allusions au cul c'est sympa de temps en temps ... faire un prime entièrement consacré à ça ... c'est vraiment too much ! #lemeilleurpatissier #lmp pic.twitter.com/tNNQHKWVTH — Anthony (@AnthonyComedien) November 25, 2021

un seul mot pour décrire la soirée: GÉNANT



faites moins d’allusion au cul la prochaine fois à force c’est malaisant

#LMP — Animal crossing (@Animalc56941905) November 25, 2021

Ça va faire des vannes lourdes toute la soirée avec la banane #lemeilleurpatissier #LMP pic.twitter.com/YSWZupwre5 — Zapti-TV 📺 (@zapeurfou10000) November 25, 2021