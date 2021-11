Un prize money qui s’appelle Europe

Le prize money est léger. Seul le vainqueur touche le pactole : la Coupe d’Europe.

"L’intérêt financier de la Coupe?" Ce dirigeant de D1A rigole quand on lui demande le "retour" qu’offre l’organisation d’un match de Coupe. "Cette compétition n’est rentable qu’à partir des demi-finales, pas avant, nous explique-t-il. On espère même disputer les premiers tours à l’extérieur, comme ça, on ne doit pas supporter les frais d’organisation."

Ceux qui concernent les contrôleurs de tickets, le SMUR, les stewards, payés par le club hôte, sans parler des frais d’énergie, d’entretien de la pelouse, alors que le visiteur reçoit de toute façon la moitié de la recette, à moins d’un accord particulier entre les clubs. "On ne part pas du principe qu’on fera le moindre bénéfice avec la Coupe, on espère juste arriver à l’équilibre."

180 000€ au vainqueur

Au-delà des rentrées billetteries limitées et qu’il faut diviser en deux donc, les montants fixes versés par la Pro League restent modestes. L’enveloppe globale de 1,7 million€ est répartie en fonction des tours où chaque équipe est éliminée. Un club sorti en seizièmes touche un chèque miniature de 13 500€, auquel il convient d’ajouter 18 000€ en cas de diffusion télé. Les montants grandissent tour par tour, pour atteindre un total de 180 000€ pour le vainqueur final (en tout, donc), et de 145 000€ pour le finaliste perdant.

En réalité, c’est le ticket pour la Ligue Europa qui est le vrai prix de cette compétition, plus l’honneur d’ajouter une ligne au palmarès, ce qu’il ne faudrait pas oublier. Une participation aux poules de la Ligue Europa offre 3,4 millions€ de prime de participation. Mais depuis cette saison, il faut passer par un barrage, sous peine d’être reversé dans la moins rémunératrice Ligue Conférence.