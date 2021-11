Dépendant de Monsieur 35 %

Sergio Gomez est l’homme fort d’Anderlecht depuis le début de saison.

Décrivez Sergio Gomez en un emoji. La requête formulée sur le compte Instagram d’Anderlecht a recueilli en guise de réponse de nombreux cœurs mauves. D’autres supporters ont été plus inventifs: une flèche en plein cœur de cible, une chèvre ("goat" signifiant "le meilleur" en anglais) ou encore un ninja.

L’Espagnol de 21 ans est un peu tout cela à la fois. Avec ses cinq buts et six assists, il touche plus la cible que ses équipiers et est l’homme de tous les bons coups.

Résumons: il est le meilleur Anderlechtois depuis le début de saison.

Sur les six dernières rencontres – rarement brillantes – il obtient une moyenne de 6,6 sur 10 à laquelle il ajoute deux plébiscites en tant qu’homme du match.

Sans lui, Anderlecht est 15e

Plus d’un tiers (35%) des buts mauves sont signés, à la passe ou à la conclusion, de la main de l’Espagnol. Des chiffres exceptionnels pour un joueur positionné si bas sur l’échiquier.

Les montées à répétition du latéral gauche lui ont permis d’avoir un impact sur les résultats de son équipe.

En poussant le bouchon un peu loin, on a calculé que, sans ses actions décisives, Anderlecht aurait huit unités de moins. Ce qui lui en laisserait 17. L’équivalent d’Ostende et Zulte Waregem, actuels 15e de Pro League.

Il crée le danger

La chance ne sourit pas aux audacieux, mais aux travailleurs. Le mantra de Sergio Gomez n’est pas celui de Monsieur tout le monde. Chaque match est la répétition d’un inlassable travail. Une douzaine de bornes dans un couloir. Sans s’arrêter. Un test Cooper poussé à l’extrême.

Sauf qu’à la fin du sprint, il doit balancer un centre. Sur les cinq dernières rencontres, 39 ont quitté sa patte gauche. Murillo, Sardella et Mykhaylichenko se sont partagé le rôle à droite et ont totalisé 14 tentatives de centres selon WyScout. Soit 36% du total de l’Espagnol.

Et comme si cette tendance à pencher à gauche avait besoin de plus de chiffres pour être illustrée, on notera qu’il a donné 11 passes clés (2,09 assists attendus) alors que de l’autre côté, on n’en a distribué que trois (0,42xA).

Sa mainmise sur le jeu des Mauves ses dernières semaines est plus large que son simple impact sur son flanc. Gomez est le joueur le plus dangereux de son équipe avec deux buts attendus en cinq rencontres. En ne comptant pas son penalty, seul Raman fait mieux que lui.

Plusieurs clubs du subtop européen l’ont dans le viseur. À Anderlecht, il n’est toutefois pas question de laisser filer sa pépite dès l’hiver.