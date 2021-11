Joséphine Baker, femme engagée

À l’occasion de l’entrée au Panthéon de Joséphine Baker, plusieurs chaînes de télé lui consacrent des programmes.

Qui était vraiment Freda Josephine McDonald, dite Joséphine Baker? Actrice, danseuse, chanteuse, meneuse de revues et surtout résistante.

En célébrant son entrée au Panthéon ce 30 novembre, la France marque sa reconnaissance à celle qui, jeune fille, sacrifia sa scolarité pour aider sa famille, avant de passer des années plus tard de la rue à Broadway et d’enfin prendre un bateau pour rejoindre Cherbourg.

Femme «libérée»

À Paris, elle n’a plus honte d’être noire, elle se sent "libérée", dira-t-elle. Elle ose et assume la provocation, les costumes à plumes roses, les ceintures de bananes. Dans le Paris des années folles, l’esthétique noire est à la mode, c’est la reine de la Revue nègre. Mais si l’icône Joséphine est aujourd’hui encore si présente dans nos mémoires, c’est qu’elle est bien plus qu’une grande star de music-hall, et même plus qu’une pionnière qui n’a eu de cesse de combattre la ségrégation et la xénophobie. Joséphine Baker est une image.

Femme de caractère, de convictions et d’engagements, de courage. Un siècle avant Beyoncé, il y a eu Joséphine Baker…

Petit tour d’horizon

Difficile de résumer sa vie, ses combats et ses engagements multiples. Ces différentes facettes seront abordées dans de nombreux programmes diffusés sur plusieurs chaînes de télévision.

Pour suivre la cérémonie en direct, direction France 2 qui proposera une édition spéciale à partir de 16 h 50 ou TF1 dès 17 h 15. Ce programme sera rediffusé à 21 h sur TV5 Monde.

Chez nous, La Trois, proposera Joséphine Baker, première icône noire, un portrait contrasté montrant une artiste noire face au racisme et à la ségrégation. Ce film raconte l’histoire de son éveil politique. Joséphine Baker n’est que contraste: elle apparaît comme la femme offerte mais il semble pourtant impossible de la domestiquer, telle une créature sauvage, le fantasme du monde occidental.

Enfin, France 4 proposera le documentaire de 2005: Joséphine Baker en couleur.

France 2, La Trois, France 4 et TV5 Monde.