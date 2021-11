Centres de vaccination en province de Luxembourg : voici les horaires

Libramont: au LEC, le centre est exceptionnellement ouvert le mercredi 1er décembre. Du jeudi au samedi: de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 17 h.

Arlon: au Hall Polyvalent. Le mardi, vendredi et samedi: de 8 h 45 à 13 h et de 13 h 45 à 18 h.

Marche-en-Famenne: au WEX, le centre accepte les personnes sans rendez-vous. Du mardi au samedi: de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 18 h 30.

Aubange, Bastogne et Virton: l’ouverture d’un centre est prévue au début du mois de janvier.

Vaccimobile

Voici les villages dans lesquels l’antenne de vaccination mobile fera étape jusqu’au 22 décembre:

– Virton: 29 novembre et 8, 13 et 17 décembre, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 17 h. Au hall sportif.

– Bastogne: 9, 15 et 23 décembre, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 17 h. À l’Hôtel de Ville.

– Vielsalm: le passage d’une antenne est prévu au début du mois de janvier.

www.covidluxembourg.be

Réouverture de centres et 3e dose: une information à prolonger en page 4.