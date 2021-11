De nouvelles mesures Covid au Grand-Duché, notamment au travail

Le Premier ministre grand-ducal Xavier Bettel a annoncé une série de mesures plus contraignantes. AFP

Parmi les mesures qui seront prises au Grand-Duché: la mise en place du CovidChek au travail.

Lundi soir, le gouvernement grand-ducal qui "souhaite éviter un confinement" a annoncé de nouvelles mesures sanitaires contraignantes qui s’appliquent aux loisirs et aux entreprises.

Comme en Belgique, le nombre de contaminations ne cesse d’augmenter tout comme le taux d’incidence. Et comme en Belgique, le gouvernement souhaite toutefois "éviter un confinement". Si les écoles, les restaurants et les lieux de loisirs ne vont pas fermer, une série de mesures contraignantes a été présentée par le Premier ministre Xavier Bettel et la ministre de la Santé Paulette Lenert, ce lundi. En voici le récapitulatif.

Le système 2G pour les loisirs

Il faudra être vacciné ou guéri pour prendre part aux loisirs. Ce système s’appliquera pour les restaurants, le sport et les toutes les activités au sens large. Le dispositif va rapidement être mis en place, sans attendre l’échéance de l’actuelle loi covid.

Le contrôle d’identité

Les personnes en charge du contrôle du CovidCheck (NDLR: que l’on appelle Covid Safe Ticket de ce côté-ci de la frontière) seront désormais en mesure de demander une pièce d’identité aux détenteurs du pass. Ces contrôles n’auront pas besoin d’être réalisés par des agents de la police. Cette mesure sera mise en place en février.

Le CovidCheck au travail

Le Premier ministre est resté très flou sur ce point. Toutefois Xavier Bettel a appuyé sa volonté d’imposer le dispositif dans les entreprises. Ce dernier devrait entrer en application pour la mi-janvier. Le gouvernement est actuellement en conversation avec les partenaires sociaux afin de trouver des accords et mettre en place le CovidCheck dans les entreprises. Dans ce domaine, c’est le système 3G qui s’appliquera, c’est-à-dire: testé, guéri ou vacciné.

La validité des tests réduite

Dès cette semaine, la durée de validité des tests va changer. Les tests PCR resteront valables 48 heures au lieu de 72 heures, et les tests antigéniques ne seront valides plus que 24 heures.

Télétravail et autres mesures

Le Premier ministre et Paulette Lenert ont recommandé de recourir au télétravail autant que possible. "Nous travaillons avec les pays voisins pour trouver de nouveaux accords pour les frontaliers ", a précisé Xavier Bettel.

Tous les ménages vont recevoir un bon pour pouvoir réaliser cinq tests rapides.

Les personnes ayant été vaccinées avec AstraZeneca pourront avoir un rappel quatre mois après la dernière injection.