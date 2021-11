Les buteurs de Mettet ont fait la différence au premier acte

Le point sur les Namurois.

En promotion Namur-Luxembourg, s’est déroulé un derby entre Mettet et Beauraing, qui s’avéra très équilibré jusqu’à la 14e (7-7). Sous la houlette de leur pivot Hugo Flamme, du jeune Martin Ricard (formé à Godinne) et de Henry-Gille Bon, chacun auteurs de six buts en première mi-temps, les "Djobins" viraient en tête (22-15). En seconde mi-temps, grâce à Clément Rouard (5 buts en seconde mi-temps, pour 9 au total), Tony Vassant (3 buts) et à une défense de fer, les Beaurinois firent jeu égal. Mais le duel se termina par la victoire 35-28 des joueurs de Mettet.

Une semaine plus, Beauraing s’était incliné 22-18 à Saint-Hubert, malgré quatre buts de Tony Vassart en seconde mi-temps.

Du côté de la série Brabant-Hainaut, l’équipe du HBC Namur a encaissé une grosse défaite (38-19) à l’Entente du Centre, contre une formation très expérimentée, avant de subir un autre revers (21-30) contre Waterloo et de déclarer forfait ce week-end, à Tubize.

Mettet prend option en coupe

En coupe provinciale, le match aller entre Mettet et Saint-Hubert a enfin pu se tenir, ce week-end. Après un début équilibré (7-6), les Namurois creusaient l’écart via les buts de leur pivot Hugo Flamme et de leur demi-centre Guillaume Denis, pour mener 17-12 à la pause. À la 48e, les Borquins revenaient à 22-20, mais finissaient par plier, avec 4 buts de Henri-Gilles Bon (6 au total), pour s’incliner 30-26. Le retour est prévu ce samedi.

Le derby dominé par les Condrusiens

En U16, on nota la victoire 12-1 des Floreffois face aux Beaurinois, avant d’être battus la semaine suivante 10-16 par le HACCA, qui battait dans la foulée les Beaurinois 3-19. Le Hacca mène le championnat avec trois victoires en autant de matches.

Dans le championnat plus relevé du Brabant-Hainaut, le HACCA est allé s’imposer 33-38 à Silly, alors que les Floreffois s’inclinaient 13-40 contre Waterloo, le club de cœur de leur coach.

La semaine suivante, les Condrusiens dominaient Mont-sur-Marchienne 29-21, avec un festival de l’ailier Théo Desmedt (11 buts). Ce week-end était celui de l’affrontement entre les deux formations namuroises. Un derby remporté 8-39 par les Condrusiens. Théo Desmedt (11 buts), Jude Wilmot (9), Noa Boussifet (7), Brandon Delière (6) et Batiste Godin (4) n’ont fait aucun cadeau aux jeunes Floreffois.

Premier match en U14

Toujours chez les jeunes, le comité régional luxembourg-Namur a décidé de relancer un championnat U14, avec les équipes de Mettet, Beauraing, Floreffe, Hacca, en attendant des nouvelles d’Arlon. Le premier match s’est déroulé ce week-end et a vu la victoire des Condrusiens (1-7).

En regard du projet Hand4Girls mis en place par la Ligue francophone, le Comité régional a aussi mis sur pied un championnat U12 qui, en fonction des coachs, peut se jouer sous ce format de hand à 4 ou 5. La première rencontre a eu lieu à Mettet, contre le Hacca.

Enfin, en partenariat avec le club de Floreffe, les jeunes filles du Hacca se sont bien exprimées, lors du tournoi de Mont-sur-Marchienne, ainsi que ce samedi, chez le prestigieux club de Femina Visé.