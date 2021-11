Farid répond à votre question météo: "Après la douceur, le retour de la neige jeudi et vendredi en Ardenne"

La question du jour à Farid est celle de Michaël de Thulin (Hainaut): "Salut Farid, je dois faire des travaux extérieurs cette semaine, penses-tu que les conditions seront favorables? Merci d’avance!" Farid lui répond et donne ses tendances du jour.

Salut Michaël, malheureusement les nouvelles ne sont pas très bonnes pour ces prochains jours. En effet, on attend une succession de perturbations assez actives notamment mardi et mercredi. Des pluies continues et peu d’accalmies et des rafales de vent dépassant souvent les 55 km/h. Jeudi verra un flux de nord-ouest s’installer avec à nouveau des giboulées peut-être un peu moins nombreuses le long de la frontière française et Thulin. Rebelote vendredi avec le passage d’une zone de pluie active peut-être précédée de neige avant un week-end encore bien humide. Je te conseille vivement de remettre ça à la semaine prochaine car la journée la plus sèche était certainement ce lundi…

Et mardi, pour le reste du pays?

Le redoux avancera rapidement et la transition neige/pluie devrait se faire début de matinée y compris sur les sommets (le pays d’Arlon aura encore temporairement quelques flocons). Ailleurs, des pluies continues et parfois modérées même si ça tombera un peu moins sur les Flandres fin de matinée où une accalmie se dessinera. Le vent sera costaud de secteur sud-ouest soufflant jusqu’à 55 à 70 km/h surtout en première partie de matinée.

Durant l’après-midi, toujours des pluies au passage d’un deuxième front chaud et donc une ambiance bien maussade, venteuse et parfois plus de 10 L/m² surtout sur le relief combiné à la fonte de la neige. En effet, on attend 4°C sur les sommets à 9°C sur le centre et jusque 11°C à la mer. En soirée, un temps plus sec reviendra temporairement par la frontière française avant le retour de la pluie qui sera au menu de toute cette journée de mercredi…