Les actions de protestation de la police suspendues

Les actions de grève de la police sont suspendues cette semaine, a-t-on appris lundi soir au terme de la réunion de conciliation entre la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, et les syndicats policiers.

Le premier point d’attention pour cette réunion du Comité de négociation a été l’avenir du régime de fin de carrière (NAPAP). Ainsi, la ministre a confirmé "clairement et de manière univoque", selon le front commun syndical, que tant qu’il n’y aurait pas harmonisation des systèmes particuliers aux moyens spéciaux de l’État, les droits acquis seraient garantis.

"Pour la négociation sectorielle, la proposition évoquée par la ministre manque encore de précision et de ce fait, une prochaine réunion est prévue jeudi pour clarifier cette proposition plus avant et pour arrêter un calendrier, car la ministre a beaucoup insisté sur sa volonté de trouver un accord rapidement", indique le front commun syndical.

Les négociations se poursuivent donc. Cela étant, toutes les actions de protestation de cette semaine sont annulées.

Les syndicats demandent un plan de fin de carrière et des revalorisations salariales.