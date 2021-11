La tension est montée d’un cran à l’Excel Mouscron

Irréprochables sur le terrain depuis quatre rencontres, les joueurs mouscronnois n’ont pas été rassurés par le discours du président, Patrick Declerck. Sans preuve de salaires, ils ne s’entraîneront pas.

Malgré le 12 sur 12,obtenu grâce à la victoire face au Lierse (2-1), l’ambiance n’était pas à la joie dans les travées du Canonnier dimanche soir. Pour cause, après la rencontre, staff, joueurs et employés étaient conviés à une réunion avec la direction. Tout le monde attendait de bonnes nouvelles. Mais on ne peut pas dire qu’elles sont arrivées. Beaucoup voulaient être rassurés par les dirigeants mais c’est plutôt l’inverse qui s’est produit. La faute à un discours mal préparé qui en a énervé plus d’un.

Premier exemple quand Patrick Declerck a suggéré au noyau de ne pas faire grève car cela pourrait crisper l’actionnaire majoritaire, Gérard Lopez… Mais la goutte d’eau qui a fait déborder le vase est venue de la discussion sur les salaires, non payés depuis un mois. Tirons d’abord notre chapeau aux joueurs qui ont insisté d’entrée pour que les salaires des employés soient payés en priorité. Preuve de la reconnaissance qu’ils ont pour le boulot abattu par ces travailleurs de l’ombre afin de les mettre dans les meilleures conditions possibles malgré le contexte pas évident. Sur ce point, le souci est réglé, ponctuellement, car les émoluments ont été payés ce matin. Toutefois, cela n’enlève pas toutes les inquiétudes. "On a peur sur le long terme que cela se reproduise", pouvait-on entendre.

Preuve que le mal est profond, Piet Huys a remis sa démission. C’est un sacré coup sur la tête pour le personnel administratif tant l’homme abattait un travail important, notamment dans la préparation des matchs. Ses nombreuses relations dans les autres clubs et à l’Union belge étaient également une force.

Pour le côté sportif, la réunion de dimanche soir a fait passer les sentiments d’inquiétude à la colère. Alors qu’on avait promis au staff (sportif et médical) et aux joueurs que les salaires seraient payés la semaine dernière, on les a prévenus que cela s’arrangerait finalement dans les dix prochains jours, le temps de trouver une banque avec qui travailler (sic). Quant aux salaires de novembre, on les a annoncés à la… Noël, peut-être… Suite à cela, l’ensemble du groupe s’est levé comme un seul homme et a quitté la pièce. "C’est une mascarade", lançait un Hurlu en partant du stade. La confiance est totalement rompue avec la direction.

Lassés d’être pris pour des imbéciles, les Mouscronnois veulent désormais des actes et plus des promesses. Le noyau a fait intervenir le syndicat Acv CSC. Sébastien Stassin, son représentant, sera présent ce mardi au Canonnier afin de discuter avec les footballeurs. La donne est claire: s’ils ne reçoivent pas de preuves écrites que les paiements tomberont très vite, il n’y aura pas d’entraînement. Ce qui perturbera forcément la préparation pour le déplacement à Westerlo prévu dimanche prochain à 16 h.

Plus que jamais, l’inquiétude est de mise au Canonnier car le manque de perspective à long terme fait craindre le pire. Toutefois, il semblerait que la bonne série actuelle, et la remontée au classement qui s’ensuit, pousserait Gérard Lopez à poursuivre son implication à l’Excel. Il serait même prêt à investir ses fonds propres.

Vu leur investissement depuis un mois, l’ensemble des travailleurs du REM mériteraient en tout cas un projet bien plus concret et une gestion financière plus opportune!