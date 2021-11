Les étudiants liégeois renoncent à la Saint-Nicolas

La situation et les mesures sanitaires ont eu raison de l’événement folklorique.

C’était dans l’air au vu des dernières mesures sanitaires annoncées par le gouvernement fédéral: la Saint-Nicolas des étudiants est annulée. La décision a été prise ce dimanche par l’AGEL, l’Association Générale des Étudiants Liégeois qui organise cette manifestation estudiantine folklorique. "Nous avons pris, avec regret, la décision d’annuler l’édition 2021 de la Saint-Nicolas des étudiants. Malgré de longues heures de travail et de concertation en collaboration avec la Ville de Liège pour respecter les mesures du Covid Safe Ticket +, il est désormais impossible d’organiser la traditionnelle fête de la Saint-Nicolas. Nous tenions à remercier la Ville de Liège de nous avoir accordé sa confiance et de nous avoir soutenus tout au long de nos démarches afin que nos festivités puissent avoir lieu".

La Saint-Nicolas devait malheureusement conclure ce premier quadrimestre marqué par le retour des baptêmes. "Mais nous sommes tout de même fiers d’avoir eu l’occasion de terminer la saison baptismale. Nous tenons d’ores et déjà à remercier l’entièreté des Comités de Baptême. Leur implication et leur sérieux ont permis le respect strict des mesures sanitaires et ont également permis la mise en place d’un environnement sain et sécurisé pour tous les participants. Malgré une fin quelque peu prématurée, nous sommes heureux que tous les bleus soient désormais baptisés".

Deuxième quadrimestre

Ceci dit le folklore estudiantin n’est pas mort "À l’heure actuelle, nous travaillons déjà sur les festivités du deuxième quadrimestre et espérons que ces dernières se dérouleront sans encombre", poursuivent les responsables de l’AGEL qui conseille à chacun de respecter les mesures sanitaires en vigueur afin d’espérer un rapide retour à la normale.

Fort est toutefois à parier qu’en l’absence de chapiteau, les étudiants liégeois envahiront le Carré. Mais là aussi les mesures du gouvernement sont d’application avec la fermeture des établissements Horeca à 23 heures…