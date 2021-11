Tram en 2025: Tram'Ardent dément!

Le consortium Tram’Ardent, en charge de la réalisation des travaux du Tram de Liège, souhaite réagir aux informations parues chez nos confrères de Sudpresse ce lundi 29 novembre 2021, notamment quant à la date de mise en service du tram.

"Tram’Ardent dément formellement un report de la date de mise en service du tram à 2025. Le planning du projet est actuellement à l’étude et en cours de mise à jour avec le donneur d’ordre, l’Opérateur de Transport de Wallonie. Plus d’informations sur la date de mise en service du tram de Liège seront communiquées fin d’année et, au plus tard début 2022", a fait savoir le consortium.

Pour être informés au plus près des évolutions, le lien vers le site letram.be/agenda est rappelé.

Ce lundi soir au conseil communal, le sujet sera logiquement abordé par les élus liégeois.