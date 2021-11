Covid: 34 centres et 22 antennes mobiles pour administrer la 3e dose en Wallonie (carte)

Depuis la mi-septembre, plus de 465.000 personnes ont eu leur troisième dose de vaccin contre le Covid-19. Léva

12 centres de vaccination de plus vont ouvrir leurs porters pour administrer le "booster" anti-coronavirus en Wallonie.

Mi-octobre, 22 centres de vaccination contre le Covid-19 et 15 antennes mobiles ont ouvert leurs portes en Wallonie pour permettre l’administration d’une troisième dose de vaccin (ou deuxième dans le cas d’une vaccination initiale avec Johnson & Johnson) tel qu’il a été décidé par les ministres de la Santé du pays. Ils seront respectivement 12 et 14 de plus à être opérationnels début décembre, a indiqué lundi la ministre wallonne Christie Morreale.

L’objectif est de renforcer l’immunité des personnes face au Covid-19 et d’éviter des formes sévères de la maladie. "Des données scientifiques ont prouvé que la protection du vaccin contre l’infection n’était plus de 50 à 60% après six mois", a rappelé Lambert Stamatakis, Délégué général Covid.

Depuis la mi-septembre, plus de 465.000 personnes ont eu leur troisième dose de vaccin contre le Covid-19. Au total, 1.680.000 personnes éligibles en Wallonie sont appelées à la recevoir avant la fin mars.

7 sites encore à localiser

La Wallonie a donc décidé d’augmenter le nombre de lieux de vaccination. "Nous n’allons plus utiliser des centres culturels et sportifs pour ne pas perturber la vie sociale. Sept sites doivent encore être localisés", a précisé la ministre de la Santé Christie Morreale.

Ensemble, ils auront une capacité de vaccination totale d’environ 185.500 doses par semaine et seront ouverts jusqu’à ce que les objectifs de vaccination soient atteints.

Le dispositif de vaccination par les médecins généralistes qui le souhaitent restera par ailleurs d’application.

Voici la carte des centres et antennes de vaccination. -

"Il restera 1.680.000 personnes à vacciner d’ici la fin mars; mais on espère déjà y arriver pour la fin février", a ajouté Lambert Stamatakis.

Cette nouvelle dose se fera uniquement avec un vaccin à ARNm messager Pfizer ou Moderna. Elle ne peut être administrée que deux mois après une vaccination de Johnson & Johnson, quatre mois après une vaccination en dernière dose d’Astra Zeneca et six mois après une deuxième dose de Pfizer ou de Moderna.

Comme lors des phases précédentes de la campagne de vaccination, l’Aviq enverra à toutes les personnes remplissant les conditions de délai, leur invitation en commençant par les personnes plus âgées.

La prise de rendez-vous se fait via le site www.jemevaccine.be ou au numéro gratuit 0800/45.019. Le système de liste d’attente Qvax sera également réactivé avec des inscriptions possibles dès la fin de la semaine.