Les 4 modèles de Nintendo Switch: lequel choisir, comment les reconnaître?

La console de jeux vidéo de Nintendo se décline en quatre versions. Voici leurs différences et leurs prix.

Entre la boutique et le marché de l’occasion, quatre modèles de Nintendo Switch cohabitent en Belgique. D’une référence à l’autre, les différences sont parfois mineures, souvent majeures. Exemple: incapable de se connecter au téléviseur, la Nintendo Switch Lite autorise exclusivement le jeu portable. En récompense de cette limitation, son prix est inférieur à celui des autres Switch.

Comment bien choisir sa Switch? Comment reconnaître les différents modèles? On vous présente ci-dessous les quatre différentes déclinaisons. Mais soyez sûr d’une chose: la machine de Nintendo sera certainement la console de jeux vidéo star des fêtes et de Noël 2021… faute de combattants. Il est quasimentimpossible de dénicher la PS5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft, tout comme les bonnes vieilles PS4 et Xbox One.

1. Nintendo Switch Modèle OLED

Prix: 349€.

Date de sortie: 8 octobre 2021.

Comment la reconnaître: la mention Modèle OLED figure clairement sur l’emballage.

Probabilité de la trouver d’ici Noël 2021: faibles. Les stocks arrivent au compte-gouttes, à cause des pénuries de semi-conducteurs et de la crise des transports et des containers

Pour celui qui dispose du budget, la Switch Modèle OLED est le modèle de référence. Cette version revue, corrigée et améliorée fait la part belle à un écran OLED plus grand (7 pouces) et plus lumineux que celui de la Switch classique. La capacité de stockage est également doublée, de 32 GB à 64 GB. Parmi les autres bonus: une béquille digne de ce nom pour poser la console sur la table, un port Ethernet intégré à la station de connexion au téléviseur.

L’emballage de la Nintendo Switch Modèle OLED insiste clairement sur la présence d’un écran de technologie OLED. Internet

Tous les jeux Switch édités à ce jour sont évidemment compatibles avec la Switch Modèle OLED. Nintendo prévient toutefois: "En raison de la taille respective de la console Nintendo Switch – Modèle OLED et de la console Nintendo Switch, ainsi que de celle de leurs écrans, des différences peuvent se faire sentir lors de l’utilisation de certains accessoires Toy-Con de la série Nintendo Labo."

2. La Nintendo Switch classique (modèle MOD. HAC-001-01)

Prix: à partir de 289€.

Date de sortie: septembre 2019.

Comment la reconnaître: l’emballage ne porte pas la mention Modèle OLED ou Lite, il affiche discrètement le numéro de modèle MOD. HAC-001-01 sur l’une des tranches.

Probabilité de la trouver d’ici Noël 2021: élevées. Elle est notamment proposée dans des packs avec un jeu offert en téléchargement.

En moyenne, 60€ séparent cette Switch classique de la nouvelle Switch Modèle OLED. C’est une sacrée économie, à condition d’accepter un écran un peu plus petit (6,2 pouces au lieu de 7 pouces) et moins lumineux, ainsi qu’une plus petite capacité de stockage (32 GB au lieu de 64 GB).

L’emballage de la Switch classique (sans écran OLED) de septembre 2019 est sensiblement différent dans ses illustrations de celui de la toute première Switch de mars 2017. Internet

3. La Nintendo Switch Lite

Prix: à partir de 199€.

Date de sortie: 20 septembre 2019.

Probabilité de la trouver d’ici Noël 2021: élevées. Elle est notamment proposée dans des packs avec un jeu offert en téléchargement.

La Switch Lite est clairement un modèle à part dans la famille de Nintendo. Dotée du plus petit écran de la gamme (5,5 pouces), la machine est exclusivement portable. Elle n’est pas en mesure de se connecter au téléviseur. Elle n’est pas compatible avec la station d’accueil des autres Switch.

Après la disparition de Nintendo 3DS, c’est la Switch Lite qui endosse le rôle de console portable dans la gamme Nintendo. Internet

Attention, "La Nintendo Switch Lite permet de jouer à tous les logiciels Nintendo Switch utilisables en mode portable", dixit Nintendo. "Pour les jeux qui ne sont pas compatibles avec le mode portable, les joueurs peuvent connecter des manettes Joy-Con (vendues séparément) à la console Nintendo Switch Lite via la communication sans fil. Ils devront alors disposer d’un accessoire tel qu’un support de recharge Joy-Con pour recharger leurs manettes Joy-Con."

4. La toute première Nintendo Switch (modèle MOD. HAC-001)

Prix: à partir de 150€ (en occasion).

Date de sortie: 3 mars 2017.

Comment la reconnaître: l’emballage ne porte pas la mention Modèle OLED ou Lite, il affiche discrètement le numéro de modèle MOD. HAC-001 sur l’une des tranches.

Probabilité de la trouver d’ici Noël 2021: élevées, uniquement sur le marché de l’occasion.

La toute première Switch modèle MOD. HAC-001 a été remplacée en septembre 2019 par le modèle MOD. HAC-001-01 qui améliore essentiellement l’autonomie en mode console portable. Bref, ce modèle originel n’est plus disponible que sur le marché de l’occasion. Quand vous achetez une Switch d’occasion, vérifiez bien si on vous propose le modèle de mars 2017 (MOD. HAC-001) ou celui de septembre 2019 (MOD. HAC-001-01).