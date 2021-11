Camille Lellouche, victime de violences conjugales, se livre: "J’ai vécu un enfer"

“J’ai vécu un enfer pendant deux ans. Toutes les formes de violences qu’une femme peut subir, je les ai subies”, a confié la comédienne sur TF1.

Camille Lellouche a été victime de violences conjugales, dans la relation avec son premier petit-ami. Elle avait 19 ans. La jeune femme a osé franchir le pas de se livrer dans l’émission "Sept à Huit" sur TF1. Elle raconte son "enfer".

Après un mois de relation, après un désaccord avec son petit-ami de l’époque, elle quitte la pièce. “Quand je suis revenue 15 minutes après j’entends au loin ‘elle est où cette pute?‘. J’ai un choc et je crois que je lui dis ‘c’est moi la pute?‘. Il me dit ‘t’étais où sale pute?’. (...) Je n’ai pas le temps de réagir qu’il me met une claque, très violente”, raconte-t-elle.

“Un jour, au bout de quelques mois, je n’ai pas envie de faire l’amour avec lui. Il m’insulte, me met des droites dans tous les sens, des coups de coude dans le dos, et j’ai commencé à me pisser dessus. (...) Je le lui dis (...) et il me dit ‘je m’en fous’. (...) J’ai dormi dans ma pisse, par terre, sur le sol, sur le plancher. L’humiliation la plus totale.”

Le devoir d’en parler

À 35 ans, la comédienne est sortie du silence qu’elle avait gardé. "Je n’ai pas du tout envie que si j’ai une petite fille un jour ou un petit garçon, elle vive ça... J’ai ce devoir."