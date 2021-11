À Chastre, un arbre a été planté en hommage aux victimes du Covid

C’est dans le petit parc qui se trouve à côté de la maison communale que les élus et plusieurs membres des Amis de la chapelle de l’ermitage de Gentinnes se sont rassemblés ce dimanche. Ils ont profité de la Semaine de l’arbre pour rendre hommage aux victimes du Covid-19. "C’était une idée du Père Joseph, qui en a parlé dans le groupe des Amis de la chapelle de l’ermitage de Gentinnes, indique Thierry Champagne, le bourgmestre de Chastre. Ces derniers ont restauré la chapelle et poursuivent sur leur lancée, avec plusieurs initiatives en faveur du patrimoine. Ils ont estimé qu’il est important que l’on se rappelle à l’avenir qu’il y aura eu le Covid et que la période aura été difficile pour énormément de personnes."