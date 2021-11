La Fevia ambitionne de rendre le système alimentaire plus durable

La fédération de l’industrie alimentaire belge ambitionne de faire raisonner davantage ses membres en termes de durabilité, a-t-elle annoncé lundi lors d’une conférence de presse.

Via un itinéraire à suivre d’ici 2025, la Fevia a dressé quatre piliers sur lesquels travailler après avoir analysé les résultats d’une enquête menée auprès de 2.500 consommateurs sur la question de "Que mangerons-nous demain?".

Si l’idée de la durabilité s’impose à la majorité des citoyens, 22% d’entre eux passent encore à côté (les "non-believers"). Pour ces derniers, seul le prix compte. Alors que pour 40% des consommateurs (les "conscients"), la qualité et la durabilité priment sur la facture, 38% se situent entre les deux, les "sceptiques", qui n’ont pas confiance en l’industrie alimentaire.

Le comportement d’achat des consommateurs s’est quelque peu modifié ces derniers temps: au niveau des fruits et légumes de saison (35%), des aliments frais (34%), des produits avec moins d’emballages (32%), de la réduction du gaspillage alimentaire (31%) et de la consommation de produits locaux (31%). Ce changement de comportement est plus important chez les francophones que chez les néerlandophones. La raison principale de ces nouvelles attitudes est la problématique climatique.

Par durabilité, les consommateurs pensent à sécurité alimentaire (82%), aliments abordables et équilibrés (82%), baisse des pertes alimentaires (78%), réduction des emballages (75%) bien-être animal (72%) et production locale (72%). Quatre consommateurs sur 10 sont d’ailleurs disposés à payer davantage pour une alimentation produite de façon durable.

La Fevia a dès lors tracé un itinéraire d’ici 2025 pour davantage coller aux attentes des consommateurs. Le premier pilier de cet objectif est de gagner la confiance de ces acheteurs, en travaillant notamment sur l’autocontrôle car "la durabilité, c’est aussi la qualité". Actuellement, 50% des entreprises font appel à des consultants pour garantir un autocontrôle efficace. "L’Afsca intervient dès lors moins régulièrement". L’idée est aussi de sensibiliser à une communication transparente sur les valeurs nutritionnelles.

Quant au deuxième pilier, il concerne la transition verte. "Nous sommes clairement inscrits dans les objectifs de -55% d’émissions de CO2 dans la chaîne alimentaire. Elles ont déjà diminué de 18% depuis les années 90 mais en chiffres absolus, elles sont en train de remonter", a souligné Anne Nachtergaele, coordinatrice durabilité chez Fevia. Il est aussi question de réduire de 30% les pertes alimentaires dans l’ensemble de la chaîne entre 2005 et 2025. Le recyclage des emballages est une des autres pistes évoquées.

Le troisième pilier, lui, se penche sur les carrières d’avenir. La Fevia ambitionne de travailler sur la lourde pénurie de main-d’œuvre rencontrée par le secteur alimentaire et alourdie ces derniers mois par la crise du coronavirus. "On ne sait pas où ils sont passés; on les cherche toujours", s’interroge Jan Vander Stichele, le désormais ancien président de la Fevia, qui a passé la main ce lundi à Anthony Botelberge. Un travail de fond sera mené avec les organismes régionaux pour l’emploi, tandis que seront organisés des jobdays et davantage de formations. "Nous devons trouver la clef pour activer les personnes chez nous", souligne encore M. Stichele.

Enfin, le quatrième pilier aborde la création de la valeur "ensemble", en renforçant notamment la compétitivité des entreprises belges et en investissant dans l’innovation. "Certains n’ont pas confiance en l’innovation. Or, c’est elle qui pourrait notamment favoriser la durabilité de la chaîne", note à ce titre Mme Nachtergaele.

Quant aux réticents éventuels, la Fédération ne compte pas les laisser de côté mais bien les "faire rentrer dans le système", celle-ci justifiant que les entreprises qui ne prennent pas le train en marche maintenant, seront perdantes au final.