Mise en quarantaine dans les écoles: du changement jusqu’à Noël

Désormais, une classe sera automatiquement placée en quarantaine pour une durée de dix jours lorsque 3 élèves auront été testés positifs sur une période de 7 jours.

Au vu de l’évolution de la situation épidémiologique, l’Office national de l’Enfance (ONE) a modifié le dispositif de mise en quarantaine pour les classes en Fédération Wallonie-Bruxelles concernées pas des cas positifs de contamination au Covid-19.

Désormais, une classe sera automatiquement fermée lorsque 3 cas positifs auront été recensés auprès des élèves de la classe sur une période de 7 jours. Cette mesure concerne également le personnel encadrant dans l’enseignement maternel.

Jusqu’à présent, ce principe de "frein d’urgence" était activé après 4 cas ou 25% de cas positifs au sein d’une même classe.

Dix jours de quarantaine

Cette adaptation du dispositif rencontre ainsi les propositions formulées par le groupe d’experts en fin de semaine dernière.

Lorsqu’une telle procédure est activée, tous les élèves de la classe concernée, peu importe leur statut vaccinal, se retrouvent alors en quarantaine pour une durée de dix jours. Cette dernière peut être écourtée si l’élève présente un test PCR négatif à partir du 7e jour suivant le début de la quarantaine.

Une exception existe toutefois pour les personnes présentant une guérison à l’infection endéans les 6 derniers mois: pour ceux-ci, la quarantaine est de 8 jours.

Une période de vigilance

Enfin, une période dite de vigilance reste d’application pendant 14 jours après la fermeture de la classe: "Même au sortir de la quarantaine, il faut surveiller les symptômes et éviter de fréquenter des personnes à risque de développer des formes plus sévères de la maladie (p.ex. les grands-parents et les personnes de plus de 65 ans ou les personnes porteuses de maladies chroniques)", précise ainsi l’ONE.

Ce nouveau dispositif est d’application jusqu’au 24 décembre inclus.