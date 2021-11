1.600.000 km au compteur: sa vieille Volvo roule toujours après 30 ans

Jim O’Shea, originaire du comté de St. Louis dans le Missouri, conduit la même voiture depuis 30 ans. Sa Volvo 740 a récemment dépassé un million de miles au compteur.

Il y a des voitures increvables, mais celle de Jim O’Shea bat des records. Sa Volvo 740 GLE a récemment franchi la barre du million de miles. Ce cap atteint lorsqu’il rentrait du travail, le compteur est donc repassé à 1 km.

"Quelqu’un veut l’acheter? Elle est à vendre. C’est une 91 avec un kilomètre au compteur", plaisante Jim O’Shea.

Trente ans, deux moteurs et deux transmissions plus tard, la berline suédoise roule toujours malgré la rouille. Et la vôtre?