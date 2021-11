Covid: tout ce qu’il faut savoir ce lundi en Belgique et dans le monde

La sélection de la rédaction

Covid: le nouveau variant Omicron se répand sur la planète

Le nouveau variant du coronavirus, Omicron, continuait ce dimanche soir à se propager dans le monde entier, avec de premiers cas au Canada, semant l’inquiétude et poussant de plus en plus de pays à fermer à nouveau leurs frontières aux voyageurs étrangers. + LIRE ICI

Les nouvelles mesures du Codeco entrent en vigueur: sport en salle privé de public, vigilance accrue dans les écoles

Des nouvelles mesures décidées par le Comité de concertation du vendredi 26 novembre entrent en vigueur ce lundi à 7h00. Elles concernent le sport en salle, les événements publics et l’enseignement obligatoire.+ LIRE ICI

Covid: 21% de transmissions du VIH en moins grâce aux confinements

Le nombre de nouveaux diagnostics de VIH a diminué de 21% l’an dernier par rapport à 2019, selon le rapport annuel de Sciensano sur le virus de l’immunodéficience humaine. + LIRE ICI

"Si les chiffres se détériorent dans les 15 jours à venir, nous envisagerons peut-être une fermeture des écoles"

Joseph Thonon, président de la CGSP-Enseignement, était l’invité de Maxime Binet ce matin dans l’émission "Il faut qu’on parle".+ LIRE ICI

Pourquoi le nouveau variant du Covid se nomme Omicron et pas Nu ou Xi?

Le nouveau variant du coronavirus, Omicron, continue à se propager dans le monde entier. Sa dénomination a fait l’objet d’une hésitation, avant que l’OMS ne lui attribue officiellement cette lettre de l’alphabet grec. + LIRE ICI

"Plus jamais ça!": le cri de l’OMS face au Covid

"Plus jamais ça!": le chef de l’OMS a appelé ce lundi les nations à établir un accord sur les pandémies pour que les générations futures soient mieux armées pour les combattre, près de deux ans après l’éruption du Covid. + LIRE ICI