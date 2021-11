Météo ces 29 et 30 novembre: nouvelle alerte jaune aux conditions glissantes à cause de la neige

La prudence reste de mise sur les routes du Sud et de l’Est de la Belgique durant les prochaines heures.

La neige poursuit son offensive sur une bonne partie de la Wallonie. L’Institut royal météorologique (IRM) a ainsi activé une nouvelle alerte jaune aux conditions glissantes. Celle-ci concerne trois provinces: Liège et Luxembourg depuis midi et Namur à partir de 18h et jusqu’à ce mardi matin.

"Les critères de 1 à 5 cm en 6h et/ou de 5 à 10 cm en 24h pourraient alors être atteints sur une partie des provinces de Liège et de Luxembourg", précise l’IRM qui met en garde contre les plaques de glace et de givre dans ces régions où le mercure avoisinera le 0 degré.

Trois provinces en alerte jaune. https://www.meteo.be/fr/meteo/avertissements/carte-de-belgique

La tendance aux averses persiste en effet sur l’est du pays ce lundi après-midi, sous forme de neige sur les hauteurs de l’Ardenne (au-dessus d’environ 400 m) et de pluie, de grésil ou de neige fondante ailleurs.

Sur la moitié sud-ouest du territoire, les quelques averses résiduelles laisseront la place à un temps généralement sec avec davantage d’éclaircies, selon les prévisions de l’IRM. Les maxima seront compris entre -1 et 4°C au sud du sillon Sambre et Meuse, entre 4 et 6°C dans le centre du pays, et entre 6 et 8°C sur le nord-ouest. Le vent sera modéré, et à la Côte assez fort, de secteur ouest à nord-ouest, avec des rafales autour de 50 ou ponctuellement 60 km/h.

En soirée, quelques averses hivernales toucheront encore les hauteurs de l’Ardenne. Ailleurs, le temps deviendra temporairement sec. En seconde partie de nuit, le ciel se couvrira avec des pluies à partir de la Côte. Sur l’est du pays, les précipitations pourraient transitoirement tomber sous forme de neige fondante. Sur les hauteurs de l’Est (au-dessus d’environ 300 ou 400 m), il s’agira de chutes de neige conduisant à une accumulation supplémentaire de plusieurs centimètres. Les minima, atteints en soirée, se situeront autour de 0 ou -1°C en Ardenne, entre 0 et 3°C sur les autres régions, et autour de 4 ou 5°C en bord de mer.

Mardi, le temps s’annonce gris et pluvieux. Sur les hauteurs de l’Ardenne, les précipitations seront d’abord encore à caractère hivernal, avant de se transformer en pluie. Il fera sensiblement plus doux avec des maxima de 4 ou 5°C en Hautes-Fagnes à 10 ou 11°C dans la région côtière.