Le CSA plaide pour de nouvelles conventions des médias de proximité plus ambitieuses

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel appelle ce lundi à ce que les nouvelles conventions des médias de proximité soient plus ambitieuses et plus opérationnelles.

Ces conventions définiront la manière dont les médias de proximité devront concrétiser leurs missions de service public pour les neuf années à venir, rappelle-t-il dans un communiqué.

Le Collège d’autorisation et de contrôle (CAC) du CSA a rendu un avis sur le projet de conventions adopté en première lecture par le gouvernement. Le régulateur de l’audiovisuel salue certaines avancées positives et formule des recommandations afin que le projet soit plus ambitieux au regard des pratiques actuelles du secteur et des enjeux fondamentaux liés à l’évolution des médias de proximité. Il regrette néanmoins que certaines obligations paraissent peu opérationnelles tant dans leur mise en œuvre que dans leur contrôle.

"Autant le CSA salue une série de modifications telle la clarification des ressources que pourront utiliser les médias de proximité pour éditer un service sonore, ou la revalorisation d’une mission historique de développement de programmes qui promeut la participation active des citoyens, autant il regrette que cet effort de clarté et de dynamisme n’ait pas été apporté à l’ensemble du texte et que les objectifs restent peu ambitieux", pointe le régulateur.

La présence des médias de proximité est essentielle sur la plateforme Auvio, mais cette dernière ne devrait entraîner aucune demande de compensation financière.

Le CSA souligne notamment l’importance d’encadrer le développement des médias de proximité en ligne "afin que leurs missions restent accessibles par le plus grand nombre". Il insiste également sur la nécessité de "maintenir une production locale diversifiée, en phase avec les préoccupations de la population de leur zone de couverture, alors que la coproduction prend une part grandissante dans la programmation des médias".

Par ailleurs, la collaboration entre la RTBF et les médias de proximité n’étant pas finalisée, le Collège préconise de conserver des acquis tels que la diffusion régulière au sein des JT d’un reportage d’un média de proximité, mais aussi d’établir une ligne de conduite pour redynamiser les partenariats.

Enfin, toujours sur la question des synergies avec la RTBF, le CSA estime que "la présence des médias de proximité est essentielle sur la plateforme Auvio, mais que cette dernière ne devrait entraîner aucune demande de compensation financière, tant du côté de la RTBF, que des médias de proximité".