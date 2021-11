Grand-Duché : d’autres mesures anti-Covid dès ce lundi?

Au Grand-Duché de Luxembourg, le gouvernement va se pencher sur un renforcement supplémentaire des mesures anticovid.

Il ne s’agit pas encore d’une progression exponentielle. Les chercheurs de la taskforce covid-19 confirment néanmoins une "augmentation significative" des nouvelles infections au coronavirus qui dépasse les prévisions antérieures. Les experts évoquent une "dynamique épidémique accélérée".

Par contre, la taskforce ne s’attend qu’à une faible augmentation des hospitalisations avec un pic attendu en janvier de 60 patients en soins normaux et 25 malades du covid en soins intensifs.

Il existe toutefois un scénario bien plus pessimiste avec un pic de plus de 700 infections par jour courant janvier. Les pics à attendre dans les hôpitaux grimperaient ainsi à 100 hospitalisations en soins normaux et 50 en réanimation.

Le Conseil de gouvernement grand-ducal sera confronté à ces chiffres lors de sa prochaine réunion, prévue dès lundi. Les ministres vont donc se réunir pour la deuxième fois en moins de 72 heures pour décider de l’arsenal à mettre en place pour freiner à nouveau la propagation du covid au Grand-Duché. Tout semble indiquer que le cadre légal censé rester en place jusqu’au 18 décembre va être adapté plus tôt.

Vers plus de télétravail

Une des mesures à prévoir va concerner le monde du travail. Dès vendredi, il a été décidé de "fixer le nombre maximum de jours de télétravail au sein de la fonction publique, si faisable, à quatre jours par semaine, contre trois jours actuellement".

Avant de prendre de plus amples décisions, le gouvernement compte consulter les syndicats et le patronat. Un retour renforcé vers le travail à distance est une piste crédible. Le Covid Check sera-t-il rendu obligatoire? Depuis le 1er novembre, ce dispositif est optionnel.

Interrogé vendredi, le directeur de la Santé indique que "différentes réflexions" sont en cours. Le Dr Jean-Claude Schmit évoque l’extension du port du masque et du Covid Check, le tout en définissant si une différence de traitement sera accordée aux vaccinés par rapport aux non-vaccinés. La durée de validité des tests a déjà été revue à la baisse.

La stagnation de la couverture vaccinale continue à fortement inquiéter le gouvernement. Il reste à savoir si le Luxembourg prendra exemple sur la France ou l’Allemagne et rendra obligatoire la vaccination dans certains secteurs.