NBA: la passe de 7 pour Golden State et Milwaukee, les Lakers battent les Pistons

Les Lakers l’ont emporté ce dimanche face aux Pistons tandis que Golden State poursuit sur sa lancée.

Les Golden State Warriors ont signé un 7e succès de rang dans le championnat nord-américain de basket en s’imposant 90-105 sur le terrain des Clippers, ce dimanche. Stephen Curry a brillé avec 33 points, dont un 7/13 à trois points, 6 passes décisives et 5 rebonds. En face, Paul George a inscrit 30 points et délivré 5 passes.

Les Warriors confortent leur première place dans la conférence Ouest avec 18 victoires et 2 défaites. Ils affronteront ce mardi leur dauphin au classement, les Phoenix Suns, qui réalisent également un début de saison exceptionnel avec 16 victoires d’affilée. Les Clippers (11 victoires-9 défaites) sont cinquièmes.

Les Lakers sont venus à bout de Detroit 110-106. Les Californiens ont été portés par leur "big three": LeBron James (33 points), Anthony Davis (24 points) et Russell Westbrook (25 points) ont cumulé 82 points. Jerami Grant, auteur de 32 points dans la rencontre, a permis à Detroit de rester dans le match jusqu’au bout. Avec 11 victoires et autant de défaites, les Lakers sont huitièmes à l’Ouest, devant Memphis (10 victoires, 10 défaites), qui a dominé 128-101 Sacramento (8 victoires, 13 défaites).

A l’Est, Milwaukee a également enchaîné un 7e succès de rang en gagnant 100-118 chez les Indiana Pacers. Giannis Antetokounmpo a terminé avec 26 points et 13 rebonds. Le champion en titre remonte à la 4e place à l’Est.

Toujours à l’Est, Boston s’est joué de Toronto 97-109 avec notamment 21 points de Marcus Smart.

Au classement de cette conférence, Milwaukee (13 victoires, 8 défaites) est quatrième, Boston (11 victoires, 10 défaites) neuvième, Toronto (9 victoires, 12 défaites) douzième, Indiana (9 victoires, 13 défaites) treizième et Detroit (4 victoires, 16 défaites) quatorzième.