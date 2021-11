Averses hivernales attendues et alerte jaune aux conditions glissantes

Alors que des averses hivernales sont attendues dans l’ouest du pays, ce lundi, l’Institut royal de météorologie a annoncé une alerte jaune aux conditions glissantes.

Les températures seront proches de 0°C ce lundi matin et des plaques de givre ou de glace pourront rendre les routes glissantes, ainsi que du brouillard givrant sur le sud du pays, selon les prévisions de l’IRM.

Quelques averses hivernales se produiront encore sur la moitié ouest du pays en début de journée sous une nébulosité variable.

Depuis 07h00 jusqu’à 11h00 ce lundi, l’IRM annonce une alerte sur l’ensemble de la Wallonie et Bruxelles. L’Institut demande aux conducteurs de faire attention aux plaques de glace et de givre présentes sur les routes.

En cours de journée, d’autres averses feront leur apparition sur le nord-est et l’est, et quelques chutes de neige pourront également se produire en Ardenne. Sur le sud­-ouest, le temps devrait rester généralement sec avec par moments des éclaircies. Les maxima varieront entre 2 degrés en haute Ardenne, 4 degrés sur le centre du pays et 7 degrés sur l’ouest. Le vent sera modéré d’ouest à nord­-ouest, le long du littoral assez fort de nord puis de nord­-ouest.

Ce soir, quelques averses pourront encore se produire sur le nord­-est et l’est du pays, éventuellement hivernales en Ardenne. Le temps sera sec dans les autres régions avec parfois de larges embellies. Durant la nuit prochaine, la nébulosité augmentera à partir du littoral avec de la pluie. Ces pluies atteindront l’est du pays en fin de nuit et se transformeront en neige en Ardenne, voire éventuellement en pluies verglaçantes. Les minima seront observés en début de nuit et varieront entre -­3 degrés dans les Hautes Fagnes, +1 degré dans le centre du pays et +5 degrés en bord de mer.