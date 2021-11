Le débrief sportif du week-end: Rouches et Zèbres battus, Casse en or, la Coupe Davis et le décès de Frank Williams

La Coupe Davis, un Grand Chelem de judo, de la boxe, du sport auto, mais aussi du football à travers l’Europe: tout est compilé dans le débrief sportif du week-end.

Football belge

Le Standard battu à Gand, Bruges renoue avec la victoire

La Gantoise s’est imposée 3-1 contre le Standard dimanche soir pour le compte de la 16e journée de championnat. Avec cette victoire, La Gantoise compte 24 points et occupe la 7e place à une longueur d’Anderlecht, 6e. Les Rouches, quant à eux, pointent à la 12e place, avec 20 unités.

Les Liégeois n’étaient pas des plus inspirés...

Plus tôt dans la journée, le Club de Bruges a renoué avec la victoire. Il s’est imposé 2-3 à Genk dimanche au terme d’une rencontre spectaculaire. Réduits à dix en fin de première période après le rouge d’Ignace Van der Brempt (42e) et menés au score, les Brugeois ont renversé la situation en fin de match grâce à des buts de Noa Lang (78e) et Federico Ricca (82e). Avant cela, Patrik Hrosovsky (49e et 72e) avait donné l’avantage à Genk après le but d’ouverture de Hans Vanaken (35e).

BELGA

On notera aussi la victoire ce dimanche de Zulte-Waregem contre le Beerschot. Une victoire précieuse qui permet au Essevee, 17 points, de s’éloigner de la zone rouge, au contraire des Anversois, lanterne rouge avec 9 points.

Le choc des Sporting pour les Mauves, Seraing enchaîne, coup d’arrêt pour l’Union

Anderlecht s’est imposé 3 buts à 1 en déplacement au Sporting Charleroi. Les Mauves ont pu compter sur une superbe performance de Sergio Gomez en seconde période pour remporter ce choc des Sporting.

BELGA De son côté, Seraing a battu Saint-Trond 2 buts à 0, samedi, dans le cadre de la 16e journée de la Jupiler Pro League. Ablie Jallow (5e) et Georges Mikautadze (57e) ont marqué les buts de Seraing, qui signe un deuxième succès de rang et remonte en 14e position au classement.

Vendredi, OHL avait créé la sensation en s’imposant chez le leader après avoir réalisé un match parfait. Après six victoires d’affilée dont un succès sans appel de 1-7 à la Diaz Arena d’Ostende dimanche dernier, les Unionistes ont gaspillé une belle opportunité de conforter leur avance au classement.

Le Cercle renoue avec la victoire mais vire son coach

Pire équipe du royaume à domicile, le Cercle de Bruges l’a emporté au Jan Breydel Stadion pour la première fois de la saison en battant Malines samedi (3-1). Malgré cette victoire, le Cercle a décidé de se passer des services de son entraîneur, Yves Vanderhaeghe.

Pour remplacer l’ancien Diable Rouges, la direction brugeoise a jeté son dévolu sur Dominik Thalhammer, l’ancien entraîneur du LASK où il a officié de juillet 2020 à septembre 2021. Le club de Linz avait notamment affronté l’Antwerp la saison dernière en Europa League, terminant 3e du groupe J derrière Tottenham et l’Antwerp avec 10 points en six matches. La saison dernière, le LASK a fini 4e du championnat autrichien et atteint la finale de la Coupe d’Autriche. Dominik Thalhammer a aussi passé une dizaine d’années à la fédération autrichienne où il a essentiellement travaillé avec les jeunes.

Football européen

Jérémy Doku ouvre son compteur but

Premier but de la saison pour Jérémy Doku. Il a trouvé le chemin des filets avec Rennes lors de la 15e journée de Ligue 1 ce dimanche contre Lorient. Monté au jeu à la 69e minute, l’ailier des Diables Rouges a marqué le deuxième but de son équipe moins de dix minutes plus tard.

Yannick Carrasco à l’assist

L’Atletico de Madrid, avec Yannick Carrasco sur le terrain toute la rencontre, s’est facilement imposé à Cadiz dimanche soir sur le score de 1-4 pour le compte de la 14e journée de Liga.

Une nouvelle fois décisif, le Diable Rouge s’est illustré sur le premier but des siens puisqu’il offrait l’ouverture du score au Français Thomas Lemar en seconde mi-temps (56e, 0-1). Antoine Griezmann (70e, 0-2) et Angel Correa (76e, 0-3) aggravaient la marque avant la réduction du score par un auto-but de Jan Oblak (86e, 1-3). Dans la même minute, Matheus Cunha donnait au score son allure définitive (86e, 1-4).

Lukaku de retour

AFP Pas de vainqueur entre Chelsea et Manchester United qui se sont quittés sur le score de 1-1 dimanche lors de la 13e journée de Premier League. La rencontre a été marquée par le retour de Romelu Lukaku et le premier match en championnat de Michaël Carrick comme entraîneur intérimaire des Red Devils depuis le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer.

Thomas Tuchel pouvait à nouveau compter sur Lukaku et décidait de le faire monter au jeu à la 82e minute. Il s’agissait des premières minutes de jeu de l’ancien Anderlechtois depuis sa blessure à la cheville encourue le 20 octobre dernier contre Malmö en Ligue des Champions.

Meunier et Witsel trop forts pour Vranckx et Lukebakio, Ngonge encore buteur

Le Borussia Dortmund, avec Thomas Meunier pendant toute la rencontre et avec Axel Witsel à partir de la 85e minute de jeu, est difficilement venu à bout du Wolfsburg de Vranckx et Lukebakio samedi après-midi lors de la 13e journée de Bundesliga (1-3).

Toujours en Allemagne, Nathan De Medina, entré au jeu à la 78e minute, n’a pu aider l’Arminia Bielefeld à résister au Bayern Munich samedi lors de la 13e journée de Bundesliga (1-0).

De leur côté, Arsenal et Albert Sambi Lokonga ont battu la lanterne rouge Newcastle 2-0 samedi après-midi dans le cadre de la 13e journée de Premier League.

Aux Pays-Bas, Groningen l’a emporté facilement à SIttard face au Fortuna (1-4), notamment grâce à un nouveau but du Belge Cyril Ngonge.

Neymar: l’inquiétude du PSG

Le Paris Saint-Germain s’est imposé 1-3 à Saint-Etienne, dimanche, dans le cadre de la 15e journée du championnat de France.

Le PSG a célébré les premières minutes de Sergio Ramos, titularisé en défense, qui n’avait pas encore pu débuter sous ses nouvelles couleurs en raison de problèmes récurrents à un mollet.

Par contre, les Parisiens s’inquiètent pour la blessure de Neymar. Sur un tacle d’Yvann Maçon, le N.10 parisien est retombé sur son adversaire et sa cheville gauche s’est tordue sur l’impact. Il est sorti sur civière.

AFP

Match de la «honte»: Belenenses forfait après s’être retrouvé à 6

Avec quatorze joueurs absents pour cause de Covid-19, le club portugais de Belenenses a été contraint d’aligner une équipe composée de seulement neuf footballeurs pour affronter le onze de Benfica, dans lequel figurait Jan Vertonghen, samedi en championnat, un match de la "honte" finalement interrompu juste après la mi-temps.

La Juve battue et au cœur d’une enquête pour transferts douteux

La Juventus a concédé une nouvelle défaite, sa cinquième de la saison en championnat, en s’inclinant 0-1 face à l’Atalanta, samedi. Cette défaite conclut une semaine difficile pour la Juventus, dont les bureaux ont été perquisitionnés vendredi par la police financière, laquelle s’intéresse à des dizaines de transferts qui auraient donné lieu à des plus-values suspectes.

Tennis: un week-end de Coupe Davis

La Croatie rejoint l’Italie en 1/4

La Croatie de Marin Cilic a rejoint l’Italie en quarts de finale de la Coupe Davis avant même la fin de son deuxième duel dans le groupe D avec la Hongrie, dimanche à Turin en Italie.

Le Kazakhstan file aussi en quarts de finale

Le Kazakhstan est le troisième qualifié pour les quarts de finale de la Coupe Davis après sa deuxième victoire en deux jours, face au Canada (2-0) cette fois, dimanche à Madrid.

Victorieux 2-1 de la Suède la veille, les Kazakhs ont empoché leur deuxième succès dès les simples aux dépens des Canadiens.

AFP

La Grande-Bretagne qualifiée pour les 1/4

La Grande-Bretagne s’est qualifiée dimanche à Innsbruck pour les quarts de finale de la Coupe Davis de tennis en battant la République tchèque 2-1 pour terminer invaincue et première du groupe C.

La France, qui avait battu les Tchèques avant de perdre contre les Britanniques, termine ainsi deuxième du groupe. Mais ses chances de terminer parmi les deux meilleurs deuxièmes des six groupes sont infimes.

Sport auto

F1: décès de Frank Williams

Triste nouvelle dans le monde de la Formule 1. Frank Williams est décédé. Le fondateur de l’écurie Willliams de Formule 1 dont il fut de très longues années le patron s’est éteint à l’âge de 79 ans, a annoncé sa famille dimanche.

Le parcours du 44e Dakar dévoilé

La 44e édition du Dakar se disputera du 1er au 14 janvier en Arabie saoudite, avec un départ et une arrivée finale à Jeddah, sur les bords de la Mer Rouge. ASO, organisateur de l’épreuve, a présenté dimanche le parcours, qui comprend 8.375 km dont 4.258 chronométrés. Tout comme les deux éditions précédentes disputées en Arabie saoudite, ce Dakar promet un mix de sable, dunes et navigation. Le plateau des engagés comprend 38 Belges au total en comptant les éditions ‘Classic’, ce qui en fait la plus grosse délégation belge depuis 2007 (45).

Frédéric Vervisch vice-champion FIA WTCR

Monté deux fois sur le podium ce dimanche à Sotchi, en Russie, le Courtraisien Frédéric Vervisch (Audi) a terminé vice-champion du FIA WTCR, la Coupe du Monde des voitures de tourisme.

De son côté, son coéquipier anversois Gilles Magnus a vécu une dernière manche assez contrastée avec une 4e place en Course 1 avant d’abandonner lors d’un accident au départ de la Course 2. Magnus, qui était déjà assuré du titre en Trophy, le classement réservé aux indépendants, termine donc 10e au championnat.

Guillaume De Ridder premier champion de rallycross électrique

Guillaume De Ridder est le premier coureur à inscrire son nom au palmarès du RX2e, le tout nouveau championnat de rallycross électrique, qui s’est achevé dimanche au Nürburgring, en Allemagne.

Comptant 9 points d’avance sur le Finlandais Jesse Kallio avant ce dernier jour de compétition, le Nivellois s’est adjugé la victoire dimanche pour aller décrocher le titre dans ce nouveau championnat lancé en juillet à Barcelone.

Cinq étapes étaient au programme, le RX2e étant passé par Spa-Francorchamps en octobre.

Judo

2e victoire en Grand Chelem pour Casse

Matthias Casse a remporté le Grand Chelem de judo à Abou Dhabi, samedi après-midi, aux Emirats arabes unis, en catégorie des moins de 81 kilos. Casse, 2e mondial, 24 ans, a battu en finale le Russe Alan Khubetsov, 28 ans, 12e au classement IJF, sur ippon au golden score.

Toma Nikiforov au pied du podium à Abou Dhabi

Nikiforov, 28 ans, 10e mondial n’a pu décrocher la médaille de bronze au Grand Chelem de judo d’Abou Dhabi, dans la catégorie des moins de 100kg, dimanche après-midi aux Emirats arabes unis. Le Belge a été battu dans le match pour la 3e place par le Néerlandais Michael Korrel, 8e mondial, 27 ans, qui a placé deux waza-ari, synonymes d’ippon.

+ LIRE | Pas de médaille de bronze pour Toma Nikiforov à Abou Dhabi

Basket-ball

16e victoire consécutive pour les Suns

Vendredi, les Milwaukee Bucks ont surclassé Denver sur son parquet (109-120), portés par un énorme Giannis Antetokounmpo et Phoenix a battu les Knicks à New York (90-120). Le lendemain, les Suns ont enchaîné une16e victoire consécutive en battant les Brooklyn Nets (107-113), alors que le Miami Heat a pris le dessus sur les Chicago Bulls (104-107) pour prendre la deuxième place de la conférence Est.

La ligue belge de basket préfère remettre ses matches que de jouer sans public

La Pro League de basket, la ligue belge de basket, a décidé de remettre les rencontres prévues en championnat en BNXT League lors du week-end du 3 au 5 décembre, suite aux mesures édictées par le gouvernement vendredi.

Les Belgian Lions en forme

La Belgique s’est imposée 73-69 (mi-temps: 29-41) dimanche après-midi à Mons, face à la Serbie (6e équipe mondiale), pour son deuxième match du groupe A des qualifications à la Coupe du monde masculine de basket 2023.

Au classement, la Belgique passe en tête du groupe A avec un bilan de 2 victoires en autant de rencontres. La Serbie suit avec un succès. Lundi, à 18h, la Lettonie accueillera la Slovaquie.

La Belgique jouera son prochain match le 25 février 2022 à domicile contre la Lettonie.

BELGA

Boxe

Kambosos Jr. unifie les ceintures chez les légers, Fulton en fait de même chez les super-coqs

L’Australien George Kambosos Jr. a créé la surpriseen battant aux points l’Américain Teofimo Lopez, s’adjugeant ainsi les ceintures WBA, IBF et WBO des poids légers, samedi au Hulu Theater à New York.

Dans le même temps, l’Américain Stephen Fulton a battu aux points son compatriote Brandon Figueroa pour s’adjuger les ceintures WBO et WBC des super-coqs, samedi au Park MGM à Las Vegas (Nevada).