La plus belle des Lions de l’ère Gjergja

Les Belgian Lions ont effectué un sacré retour en seconde mi-temps pour faire tomber la sixième nation mondiale.

Quand on compare les deux nations en termes de qualité et de prestige, il est évident que la Belgique et la Serbie ne boxent pas dans la même catégorie. Mais l’avantage que peut avoir notre sélection nationale est que presque aucun cadre ne manque à l’appel lors des rassemblements en pleine saison. Car les Serbes devaient se passer du MVP de la NBA, Nikola Jokic, de Bogdan Bogdanovic, Nemanja Bjelica et Boban Marjanovic, également actifs au sein de la grande ligue, en plus de Vasilije Micic, MVP de la dernière Euroligue, Nikola Kalinic ou encore Danilo Andjusic, qui disputent aussi la meilleure compétition européenne. Bref, de fameux talents!

Mais réduire ce succès belge à ce paramètre serait un manque de respect immense pour les Belgian Lions. Transcendés dans la mentalité depuis que Dario Gjergja a pris les rênes de la sélection, ils ne cessent d’étonner. Déjà lors de la campagne qualificative à l’Euro, nos compatriotes avaient frappé fort contre la Lituanie (86-65), certes, privée de ses stars. La statistique de onze victoires en treize matches depuis la nomination du trépidant coach croate confirme bien que l’équipe nationale est en plein renouveau et aura quelque chose à jouer en septembre 2022, à l’Euro. Pour rappel, elle affrontera, lors de la phase de groupes, l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Bulgarie et la Géorgie, qui évoluera à domicile.

Dans la mons.arena, qui réussit décidément bien à la Belgique, les Lions ont éprouvé de grandes difficultés en début de rencontre pour suivre le rythme imposé par leur adversaire. Guidés par le trident Teodosic, Petrusev et Avramovic, les Serbes ont évolué avec autorité, davantage d’efficacité et de clairvoyance. Des facteurs qui ont placé les Belges dans une situation délicate au repos (29-41).

Bien qu’ils avaient montré du caractère durant les vingt minutes initiales, ils avaient manqué d’idées, ne provoquant aucun lancer franc. Mais en seconde mi-temps, la nation, classé 38e au classement FIBA, a soudainement trouvé la formule pour mettre à mal la maîtrise serbe, notamment avec plus de présence dans la raquette. Guidée par leur duo Bako-Obasohan, elle a ainsi signé un 9-0 d’emblée, relançant complètement les débats.

Malgré un passage à vide en fin de troisième quart, la Belgique est restée fidèle à sa philosophie, ce qui lui a permis de prendre les devants en début de money-time (66-65, 36e). Personne ou en tout cas pas grande monde n’aurait pu prédire un tel scénario encore quelques minutes plus tôt. L’expérience des cadres et la besogne défensive sur la star serbe, Milos Teodosic, ont donné l’opportunité aux Belges d’engranger un succès inespéré et qui place les troupes de Gjergja en ballottage plus que favorable.

BELGIQUE: 26 sur 66 (9x3), 8 lf. sur 10, 35 rbds, 18 ass., 18 f. Akyazili 2, VAN ROSSOM 20, MWEMA 11, Serron 0, GILLET 5, Delalieux (-), Vanwijn 6, Libert 5, BAKO 14, Kesteloot (-), van Vliet 0, OBASOHAN 10.

SERBIE: 26 sur 60 (6x3), 11 lf. sur 12, 37 rbds, 16 ass., 18 f. Jovic (-), Petrusev 16, Teodosic 14, Koprivica (-), Dangubic 5, RADANOV 0, RISTIC 8, JAGODIC-KURIDZA 5, Zagorac 2, AVRAMOVIC 19, TRIFUNOVIC 0, Novak 0.

Arbitres : MM. Conde (Esp), Sharapa (Blr), Baldini (Ita).

Quarts: 13-21, 16-20, 25-22, 19-6