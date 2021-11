Matthias Casse en or à Abou Dhabi : « Ma saison est plus que réussie »

Matthias Casse retrouvera sa place de n°1 mondial en -81 kg. Toma Nikiforov déçu…

En décrochant sa quatrième médaille de l’année ce samedi, lors du Grand Chelem d’Abou Dhabi, Matthias Casse retrouvera sa place de n°1 mondial en -81 kg. Libéré de la tension d’une première moitié de saison où il a tout misé sur les Jeux de Tokyo en décrochant quand même l’argent à l’Euro et l’or au Mondial (!), l’Anversois a ajouté une nouvelle ligne, en or, à son palmarès. Après le bronze olympique, il a, en tout cas, prouvé qu’il était le judoka le plus complet de sa catégorie, la plus relevée, étant nominé par la Fédé internationale pour le titre de "Judoka masculin de l’année".

À 24 ans, Matthias Casse présente déjà un formidable palmarès, à la mesure à la fois de son talent et de son travail, qu’il partage avec son entraîneur, Mark van der Ham.

Après sa cinquième place mi-octobre, à Paris, où il était tombé face aux deux Japonais, Sasaki et Fujiwara, l’Anversois s’est imposé en finale à Abou Dhabi face au Russe Khubetsov sur un superbe mouvement de contre. Face à cet adversaire revanchard, qu’il avait battu à deux reprises en 2019, à Bakou, et cette année, à Tokyo, l’Anversois a terminé cette année 2021 de la meilleure manière.

"J’espère que cette médaille d’or rafraîchira la mémoire collective au sujet de ma saison, que j’estime plus que réussie! Après avoir battu Khubetsov aux Jeux, celui-ci avait vraiment envie de prendre sa revanche, mais je l’ai encore dominé. Cette médaille d’or m’apporte beaucoup de confiance parce qu’elle démontre que je peux remporter un Grand Chelem sans être au sommet de ma forme! Je suis fier de ce que j’ai accompli."

Auparavant, l’Anversois s’était débarrassé d’un autre Russe, Lappinagov. Une première pour lui, qui l’avait rencontré à deux reprises avec… deux défaites, en 2019, à Düsseldorf, puis en 2021, à Tel Aviv, où Lappinagov avait décroché le bronze. Mais cette demi-finale fut à sens unique, Matthias Casse harcelant son adversaire, pénalisé à trois reprises pour passivité.

Exempté du premier tour, Matthias avait jusque-là éliminé le Canadien Gabun et l’Ukrainien Krivchach, une vieille connaissance qui l’avait battu en… 2014, à Athènes, lors de l’Euro -18 ans.

De retour sur la scène internationale ce dimanche, Toma Nikiforov a lui disputé le combat pour le bronze face au teigneux Néerlandais Korrel qui en est sorti vainqueur. C’était le septième face-à-face entre le Bruxellois et le Néerlandais depuis 2015, à Astana, dans le cadre du Mondial.

Dès le début, Korrel a mis la pression sur Toma qui semblait un peu émoussé après sa longue pause depuis les Jeux de Tokyo. Le Bruxellois encaissa un premier, puis un deuxième waza-ari, sonnant le glas des espoirs de podium.

Auparavant, après avoir écarté le Roumain Serban et l’Allemand Petersilka, Toma s’était retrouvé en demi-finale face au Russe Adamian (n°1 mondial!) et avait failli créer la sensation quand il souleva le Russe pour le plaquer au sol. Waza-ari alors que le chrono indiquait 1’13 avant la fin. Mais l’accumulation des combats en très peu de temps fut malheureusement fatale à notre champion d’Europe qui, à son tour, fut renversé et immobilisé (cette fois, pour de bon…) par son rival.