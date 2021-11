À 10 durant 87 minutes, Gosselies signe l’exploit grâce à son "Capitaine Crochet" (photos)

Gosselies 1 - Pays Vert 0

Arbitre: M. Gillet.

But: Thibaut (1-0, 78e).

Carte rouge: Fernez (3e).

Cartes jaunes: Dekampener, Bollens.

GOSSELIES: Fernez; Santinelli, Bollens, Kourouma, Thibaut; Nze (3e Maricosu), Castronovo, Bellia, Swen; Gueye, Falzone (79e Alestra)

PAYS VERT: Zimine; Kalunga, Bonnier, Di Sciacca, Vallera (55e Dubois); Bourlart, Leleux, Hospied, Eckhaut (69e Paternotte); Dekampener (75e Romont), Djite.

Après sa victoire arrachée face à Stockel, Gosselies se devait de confirmer à la maison, à sept jours d’un important derby. Malheureusement pour les visités, le début de rencontre était catastrophique. Le jeune Fernez devait accrocher Djité parti seul dans le dos de la défense. Les Gosseliens se retrouvaient à dix et perdaient leur gardien. Benoît Paulet devait sacrifier Nze pour lancer Maricosu dans la bataille. Pays Vert ne profitait pas de son avantage numérique malgré deux énormes occasions en première période.

Capitaine crochet

Au retour des vestiaires, Gosselies opposait son cœur et son courage à son adversaire. À force de tenir le coup, les visités s’offraient même des espaces. Swen et Gueye tentaient d’en profiter, en vain. À dix grosses minutes du terme, Thibaut sortait de défense, avec le peu de jus qu’il lui restait. Le défenseur parvenait à s’appuyer sur Falzone. Un crochet plus tard, il délivrait toute son équipe d’un joli but!

Avec cette victoire 1-0, les Gosseliens se donnent de l’air au classement et mettent la pression sur Pont-à-Celles, avant le choc de la région. Le président Scimemi voulait un huit sur douze. Les Casseroles tiennent déjà un six sur six!