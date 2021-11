Farid répond à votre question météo: "Où pourra-t-on trouver de la neige en quantité ce lundi?"

La question météo du jour est posée par Christophe, de Soignies: "Salut Farid, tu penses qu’il sera encore possible de profiter de la neige ce lundi sur l’Ardenne? Où vaut-il mieux se rendre pour en profiter un maximum? Merci d’avance!" Farid répond et donne ses conseils.

Salut Christophe! Ce week-end fut une bonne entrée en matière hivernale. La neige est donc présente au-dessus de 500 m d’altitude avec parfois plus de 10 cm sur les sommets. Ce dimanche, un petit dégel a eu lieu sous les 500 m, mais cela restait négatif au-dessus de cette limite. La situation ne changera pas ce lundi avec quelques averses de neige au-dessus des 500 m. Mon conseil est de se rendre en province de Luxembourg ou Liège! Pas mal de neige sur les hautes Fagnes (Fraiture, Botrange, Butgenbach…), mais aussi en province de Luxembourg du côté de Libramont, Recogne, Bastogne jusqu’aux hauteurs de Gedinne sur le site de la Croix Scaille un peu moins loin. Pour la suite de la semaine, cela fondra mardi, mais la neige pourrait revenir à partir de jeudi. À suivre…

Lundi, la poche d’air froid va doucement se décaler vers l’Europe centrale. Le vent soufflera toujours assez fort de secteur nord-ouest le matin, mais l’instabilité sera en net recul. Malgré tout, des averses descendront du nord milieu de matinée surtout sur l’est du pays donnant un peu de pluie ou de la neige à plus de 400 m d’altitude, voire 1 à 2 cm sur les cantons de l’est à plus de 500 m.

L’après-midi, on attend encore quelques ondées, surtout sur une frange est du pays (Limbourg, Liège). Elles seront généralement de pluie, voire neige fondante à plus de 300 m d’altitude. Il neigera encore un peu sur les sommets ardennais. De belles éclaircies pourront revenir sur les Flandres et la frontière française jusqu’au Hainaut, mais au prix d’un vent de nord-ouest assez fort. Les maxima seront en hausse. De 6°C en plaine, 7°C à la mer et 0°C sur les sommets fagnards.