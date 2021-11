La Vieille Dame proche de l’agonie

Deux défaites, aucun but marqué, un forfait important, une crise interne et une enquête judiciaire… rien ne va plus chez les Turinois.

Les têtes sont basses, les mines sont déconfites, les interrogations sont nombreuses, presque autant que les critiques : la Juventus Turin ne va pas bien, sur et en dehors du terrain.

Il y a d’abord eu cette très lourde défaite à Chelsea mardi (4-0) qui privera probablement les Turinois de la première place du groupe H. Puis, c’est devant leur public qu’ils sont tombés ce samedi face à l’Atalanta (0-1), un concurrent direct aux places européennes. Il semble en effet loin le temps où la Juve rêvait de titre. Les objectifs avoués sont désormais plus modestes.

"Si nous sommes dans cette position c’est qu’en ce moment, elle reflète ce que l’on vaut", peste Massimiliano Allegri, l’entraîneur du désormais huitième de Serie A. "Considérer qu’on a l’effectif le plus fort, c’est une erreur d’appréciation. On a une équipe qui peut juste viser le Top 4, même si on a désormais un peu de retard."

Le coach bianconeri sauve jusqu’à présent sa tête grâce aux bonnes performances en Ligue des champions (NDLR: le club disputera les 8es de finale) et à la volonté de la direction de persévérer. "Le président m’a demandé de collaborer pour que la Juventus redevienne durable et obtienne des résultats. Nous ferons tous les efforts possibles pour que cela se produise, l’équipe doit travailler et il faut de la patience."

Sauf que la patience des supporters a déjà atteint ses limites. Nombre d’entre eux réclament le départ de l’entraîneur qui a ramené cinq Scudettos consécutifs à la Juventus entre 2015 et 2019. Mais la plus grande crainte concerne les coulisses du club.

Le parquet de Turin a en effet ouvert une enquête au sujet de transferts douteux, dont l’échange avec le FC Barcelone d’Arthur Melo et Miralem Pjanic en 2020. La Commission nationale des sociétés et de la bourse a saisi plusieurs documents de la comptabilité du club qui mettent les dirigeants dans l’embarras.

Le président Andrea Agnelli et le vice-président Pavel Nedved font partie des six personnes visées par l’enquête. Des perquisitions ont ainsi eu lieu ce samedi dans les bureaux de la Juve par des militaires de la Guardia di Finanza. "La Juventus coopère avec les enquêteurs et compte bien clarifier tout aspect qui les intéresse, estimant qu’elle a agi dans le respect des lois et règlements régissant l’élaboration des rapports financiers", a réagi le club.

La Vieille Dame est secouée de tous les côtés. Et ce n’est pas le forfait jusqu’en janvier de son leader offensif Federico Chiesa qui arrangera les choses. L’ailier italien s’est blessé à la cuisse samedi.