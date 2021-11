"On a envoyé un message fort"

Dos au mur, les Brugeois ont enfin fait preuve de caractère. À l’image d’un Ruud Vormer, qui a apporté toute sa rage…

Après la victoire, Clement s’est dirigé vers Ruud Vormer. Il l’a pris par l’épaule et lui a glissé un mot. Le capitaine semblait mal à l’aise, désireux de s’extirper de cette étreinte. Mais l’entraîneur a rassemblé tous les joueurs autour d’eux et s’est adressé au groupe, en brandissant son poing avec rage, à plusieurs reprises. Une image aussi forte que la réaction de ses protégés.

À 2-1, Philippe Clement semblait trahi par ses choix. Van der Brempt titularisé a mis son équipe dans l’embarras avec ses deux jaunes en première période. Et le doublé de Hrosovsky est tombé une minute après la montée au jeu de Vormer. Un pied de nez à l’entraîneur brugeois?

Non. Car en quinze minutes, Ruud Vormer a fait parler sa rage… et son talent. Un centre de la droite contrôlé par De Ketelaere, puis prolongé pour Lang (2-2). Et un corner du capitaine, transformé par Ricca. Un autre choix qui s’est révélé payant, après la piètre performance de Sobol.

"Bien sûr que la montée au jeu de Ruud Vormer a fait du bien, commentait Mats Rits. Tout le monde connaît ses qualités. On ne peut pas avoir onze stylistes sur la pelouse. Ce que je retiens surtout, c’est la réaction du groupe. On s’est toujours battus, même à 2-1, en infériorité numérique. Et lorsqu’on a égalisé, on a continué à attaquer, pour aller chercher cette victoire."

Enfin de la solidarité

Trois points qui vont apporter de la sérénité à l’entraîneur brugeois, dont la situation aurait été très tendue en cas de défaite. "C’est un message très fort que nous avons envoyé. Les semaines ont été difficiles, tout le monde le sait. Cette partie va nous apporter une bonne dose de confiance."

De la confiance, mais aussi un véritable esprit d’équipe. Noa Lang a quitté la pelouse avec des crampes. Le Néerlandais et De Ketelaere se sont tapé dans la main à deux ou trois reprises, malgré une relation qui semble parfois tendue. Pour parler de véritables réconciliations, que ce soit entre CDK et Lang ou Vormer et Clement, il faudra attendre la confirmation.

Il n’empêche que cette victoire valait beaucoup plus que trois points. Elle pourrait servir de déclic pour les Blauw en Zwart.